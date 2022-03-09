SON DAKİKA | Rusya'dan karşı hamle! Artık ele geçirebilecekler

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahalede 14'üncü gün! Bölgeden haberler gelmeye devam ederken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti. Ayrıca, Rusya'dan Batı'nın yaptırımlarına karşı hamle de geldi. Rusya, dostane olmayan ülkelere ait şirketler için kamulaştırma kararı aldı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika gelişmeler...

18:30 AYÇİÇEK YAĞI GETİREN GEMİLER, TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI Türkiye'ye ayçiçek yağı getiren gemilerin yola çıktığı belirtildi. Gemilerden birinin 15 Mart'ta üçünün ise 17 Mart'ta Türkiye'de olacağı belirtildi. Ayçiçek yağı taşıyan gemiler yolda! İşte gelecekleri tarih

18:20 Fitch: Rusya yaptırımlar yüzünden yakında borçlarını ödeyemez hale gelebilir.

18:17 RUS ORDUSU ÇOCUK HASTANESİNİ VURDU Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Çocuk Sağlık Merkezi’ni vurduğu bildirildi. Saldırının ardından çocuk hastanesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

18:00 RUSYA'DAN KARŞI HAMLE! ELE GEÇİREBİLECEKLER Rusya, sermayesinin yüzde 25'inden fazlası dostane olmayan yabancı ülkerlere ait firmaları, ülkedeki iş olanaklarını korumak ve iflası önlemek adına kamulaştırma konusunda ilk adımı attığını duyurdu. Söz konusu yasa ile dostane olmayan ülkelerin vatandaşlarına ait şirketlere kayyum atanabilecek. 17:43 ALMANYA SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERMEYİ REDDETTİ Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti.

15:52 "RUSYA 400 BİN İNSANI REHİN TUTUYOR" Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "Rusya, Mariupol'de 400 bin insanı rehin tutuyor. Rusya, ateşkes ve insani koridor noktası ilan edilen Mariupol'e ateş açmaya devam ediyor" açıklaması yaptı.

15:12 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın yaptırımların etkilerini minimum düzeye indirmek için hükümetle toplantı yapacak.