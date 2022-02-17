Son dakika: Rusya'dan peş peşe kritik hamle... "Askeri tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"

Son dakika... Rusya, Ukrayna krizine ilişkin ABD'ye yazılı yanıt verdi. Moskova yönetiminden yapılan açıklamada "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız" ibarelerine yer verildi.

BÜYÜKELÇİ YARDIMCISINI SINIR DIŞI ETTİLER

Öte yandan Rusya, ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman’ı ülkeden sınır dışı etti.

BİDEN: RUSYA HER AN GİREBİLİR

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de hala mümkün olduğunu söyledi.

"KAN STOKU YAPIYORLAR"

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO'nun ortak basın toplantısında açıklamalarda bulununan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Moskova yönetiminin askerlerini geri çektiği iddialarını kabul etmeyerek, Rusların Karadeniz'de hazırlıklarını artırarak "kan stoku yaptıklarını" belirtti.

Rusya'nın askerlerini Ukrayna sınırına yaklaştırdığını ve bölgedeki askeri uçuşların sayısının arttığını dile getiren Austin, kendisinin de asker kökenli olduğunu, Rusya askerlerinin eski pozisyonlarına döndürülmediğini düşündüğünü söyledi.

"RUS ORDULARI NATO KAPISINA DAYANDI"

Austin, Rus ordularının Karadeniz, Kırım ve çeşitli bölgelerdeki varlıklarıyla NATO kapısına dayandığını ifade etti.

ABD'nin müttefikleriyle tetikte olacağını kaydeden Austin, "ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını yeniden açıkça vurgulamak istiyorum. (ABD Başkanı Joe) Biden'ın da dediği gibi eğer NATO topraklarının her bir adımını savunmamız gerekiyorsa savunacağız." dedi.

Austin, Moskova yönetiminin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı tehdit oluşturduğuna inanmalarını istediğini ve kendilerini bu şekilde haklı çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Rusya'nın bölgedeki askeri hareketliliğini izlemeye devam edeceklerinin altını çizen Austin, Rusya'nın gerçekten geri çekilip çekilmediğinin zamanla anlaşılacağını ancak kendilerinin bölgedeki askeri hazırlığı artırmanın yollarına bakacaklarını bildirdi.

"PUTİN'İN DAHA FAZLA DİYALOG ÇAĞRISINI MEMNUNİYETLE KARŞILARIZ"

Ülkesinin diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu ve bunun için de her zaman imkan bulunduğunu ifade eden Austin,"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in daha fazla diyalog çağrısını memnuniyetle karşılarız. Diplomasinin çalışması için hala zaman ve alan olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Austin, diplomatik seçeneklere rağmen savaş başlatılması durumunda sorumluluğun Putin'e ait olacağını belirtti.

Savunma Bakanı Austin, kendisinin de uzun dönemdir asker olduğunu vurgulayarak NATO'nun daha önce şu andaki kadar "kararlı ve uyumlu" olduğuna şahit olmadığını aktardı. (AA)

