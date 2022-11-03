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  4. SON DAKİKA | Rusya'dan Türkiye açıklaması: Güvenin ana faktörüdür

SON DAKİKA | Rusya'dan Türkiye açıklaması: Güvenin ana faktörüdür

03.11.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya'nın tahıl koridoruna dönmesi kararı sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün tahıl koridoruna döndüklerini belirten Rusya'dan bugün yeni bir açıklamada daha geldi. Kremlin açıklamasında "Türkiye’nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür" ifadelerine yer verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Rusya'dan Türkiye açıklaması: Güvenin ana faktörüdür

Rusya, Ukrayna'nın tahıl koridoru anlaşmasını kullanarak saldırılar düzenlediği iddiası üzerine anlaşmadan süresiz olarak çekilmişti. Bu gelişme sonrasında diplomasi trafiğini artıran Türkiye'nin çabaları sonuç vermiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantısında Rusya'nın yeniden anlaşmaya döndüğünü ifade etmişti.

"RUSYA TAHIL ANLAŞMASINA GERİ DÖNMÜŞTÜR"

Erdoğan'ın açıklamasından dakikalar sonra Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz tahıl koridorunu askeri amaçlarla Rusya'ya karşı kullanmayacağına dair yazılı garanti alındığı vurgulanırken, “Rusya, tahıl anlaşmasına geri dönmüştür” ifadelerine yer verilmişti. Bakanlık, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden başlamasının Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu sayesinde gerçekleştiğinin altını çizerken, bu sayede Rusya'ya karşı askeri operasyonlar yürütmek için tahıl koridorunun kullanılmaması konusunda Ukrayna'dan 1 Kasım 2022’de gerekli yazılı garantileri almanın mümkün olduğunu ifade etmişti.

Bakanlık mesajında, “Rusya Federasyonu şu anda alınan garantilerin yeterli göründüğüne inanmakta ve anlaşmanın uygulanmasına devam etmektedir” denilmişti.

RUSYA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Bugün Rusya'dan yeni bir açıklama daha geldi. Kremlin açıklamasında "Türkiye’nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür" ifadesini kullandı.

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