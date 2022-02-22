Son dakika: Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması! "İlişkilere engel değil"

Son dakika... Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna konusundaki görüş ayrılıklarının, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel olmayacağını söyledi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasından sonra, “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yapmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerginliği ile ilgili ilk mesajında "Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıması ile ilgili "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

