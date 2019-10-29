Son dakika! Rusya'dan YPG açıklaması: Planlanandan erken tamamlandı

Rusya Savunma Bakan\u0131 Sergey \u015eoygu, "Suriye\u2019nin kuzeydo\u011fusundaki YPG\u2019nin \u00e7ekilmesi planlanandan daha \u00f6nce tamamland\u0131." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nPARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalam\u0131yor! \u00c7\u0131k\u0131\u015f\u0131 bulana 115 bin TL \u00f6d\u00fcl varKilit tan\u0131k Trump'\u0131n azil soru\u015fturmas\u0131nda ifade verecekL\u00fcbnan Ba\u015fbakan\u0131 Saad Hariri istifas\u0131n\u0131 verece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131
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