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Son dakika! Rusya'dan YPG açıklaması: Planlanandan erken tamamlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında "YPG'nin çekilmesi planlanandan daha erken tamamlandı" denildi.

Son dakika! Rusya'dan YPG açıklaması: Planlanandan erken tamamlandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye’nin kuzeydoğusundaki YPG’nin çekilmesi planlanandan daha önce tamamlandı." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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Rusya YPG rusya ypg

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bizim devlette rusya ve abdye guveniyor siz yillarca ic ice omuz omuza sirt sirta verdiginiz kurtleri yaniniza alacaktiniz ozaman bu her iki alcak ulkeye savas acacaktiniz
Rus üniformalarını giymeleri daha erken tamamlandı dense daha doğru olur
ehh saat 6 da görücez sonucu.
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