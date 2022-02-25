HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması! 'Başkan Putin şunu teyit etti...'

SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması! 'Başkan Putin şunu teyit etti...'

25.02.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Başkan Putin şunu teyit etti; Ukrayna halkı bağımsız olmalı. Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'daki hükümeti demokratik olarak tanıma imkanı yok" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması! 'Başkan Putin şunu teyit etti...'

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bir basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve "Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyoruz" diyen Lavrov, "Başkan Putin şunu teyit etti; Ukrayna halkı bağımsız olmalı" diye konuştu.

Lavrov'un açıklamasından satır başları:

"Bağımsız bir devleti destekliyoruz, çok kültürlülüğü çeşitliliği destekliyoruz. NATO manipülasyon yapıyor. Ukrayna'nın aşırıcı yönetimlerin altında olması kabul edilebilir değil, aynı zamanda Ruslar için soykırım yapılması da kabul edilemez.

"UKRAYNA'YI İŞGAL ETMETİ PLANLAMIYORUZ"

Halihazırdaki hükümet dışarıdan getirilmiş. Başkan Putin şunu teyit etti; Ukrayna halkı bağımsız olmalı. Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'daki hükümeti demokratik olarak tanıma imkanı yok.

"ZELENSKİY YALAN SÖYLÜYOR"

Zelenskiy, tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazırız derken yalan söylüyor. Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı. Diplomatik düzen sorunu çözemedi. Biz Kiev’i ikna etmeye çalıştık. Washington’ı, Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik.

"SUNDUĞUMUZ ÖNERİYİ KABUL EDEMEYİZ DEDİLER"

ABD’den güvenlik garantisi istedik. Ancak bunların en yüksek seviyede yapılması gerekiyordu. Bizim amacımız başkasının güvenliğini tehdit etmek değildi. Onlar bizi göz ardı ettiler. Bizim sunduğumuz öneriyi kabul edemeyiz dediler.

"MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak. Kiev yönetimi batı kontrolü altında. ABD’nin liderliği altındaki Batı, Ukrayna’yı kontrol ediyor."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaş sınırı kaldırıldı! Tüm sivilleri askere çağırdılarYaş sınırı kaldırıldı! Tüm sivilleri askere çağırdılar
Putin'den dünyaya ekonomi mesajıPutin'den dünyaya ekonomi mesajı
Türkiye'den ilk açıklama: Rusya...Türkiye'den ilk açıklama: Rusya...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukraynalı isimden Türk İHA'larına övgü! "Gördüm, harikalar"

Ukraynalı isimden Türk İHA'larına övgü! "Gördüm, harikalar"

Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna oldum"

Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna oldum"

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Ukraynalı kadınlarla ilgili sözler kızdırdı

Ukraynalı kadınlarla ilgili sözler kızdırdı

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızıydı! Sağlık durumuyla üzdü: “Yürüyemiyorum”

Yetişkin film yıldızıydı! Sağlık durumuyla üzdü: “Yürüyemiyorum”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Doğru uygulandığında bir haftada yedi kilo verebilirsiniz!

Doğru uygulandığında bir haftada yedi kilo verebilirsiniz!

Rusya işgalini gözyaşlarıyla anlattı! “Eşimi ve çocuklarımı...”

Rusya işgalini gözyaşlarıyla anlattı! “Eşimi ve çocuklarımı...”

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.