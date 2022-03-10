Son dakika! Rusya duyurdu! Her gün saat 10.00'da...

Rusya-Ukrayna savaşından son dakika haberleri: Tüm dünyanın takip ettiği savaş 15'inci gününde! Rusya'nın saldırıları ve Kiev'e ilerleyişi devam ediyor. Birçok bölge ve kentte çatışmalar ve bombardımanlar sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukraynalıların Rusya'ya tahliyesi için her gün Rusya saatiyle sabah 10:00'da insani koridor açacağız" dedi. İşte korkunç savaşta yaşanan son dakika gelişmeleri...

22:00 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalıların Rusya'ya tahliyesi için her gün Rusya saatiyle sabah 10:00'da insani koridor açacağız

21:30 ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya'nın daha önce başka yerlerde kimyasal silah kullandığını belirterek, Ukrayna'da da kullanabileceğini ileri sürdü.

21:10 "UKRAYNA'DA İMHA EDİLEN ASKERİ ALTYAPI SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI" Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu. Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, 8 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını ifade etti. Ukrayna ordusuna ait 98 uçak ve 110 insansız hava aracının (İHA) yanı sıra 144 hava savunma füze sistemi, 88 radar istasyonu, 1007 tank ve çeşitli zırhlı araç, 109 çok namlulu roketatar, 374 obüs ve havan topu ve 793 özel askeri aracın yok edildiğini söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'da saldırılar sonucunda 2 bin 998 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

21:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. İki lider, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum dahil bölgesel meseleler ile Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ele aldı.

20:30 Rus ordusu Ukrayna’nın Donets Oblastı’nda yer alan Svitlodarsk’daki doğal gaz botu hattını vurdu. Saldırı sonrası boru hattında yangın çıkarken, bölgede büyük panik yaşandı. Acil Durumlar Servisi ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

19:20 2 MİLYONA YAKIN KİŞİ KİEV'İ TERK ETTİ Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana Kiev’i yaklaşık 2 milyon kişinin terk ettiğini ifade etti.

19:00 Ukrayna, Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nde üretilen elektriğin Rusya tarafından Kırım ve Donbass’a aktarılmak istendiğini duyurdu.

18:20 IRPİN'DEN 2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Irpin şehrinde 2 bin kişi tahliye edildi.

18:10 RUSYA'DAN YAPTIRIM KARARI Rusya, Ukrayna'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere bazı ormancılık ve ağaç ürünleri ihracatının yasaklandığını açıkladı. Rusya Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasında yasağın bu yıl sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

18.00 RUSYA SİVİL YERLEŞİM YERLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında askeri alanın bulunmadığı bölgede müstakil bir ev Rus ordusu tarafından vuruldu. Saldırının ardından evde yangın çıkarken, bölge halkı büyük panik yaşadı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

17.40 BOMBALAMA GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar, Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol’ün bombalanma görüntülerini paylaştı.

17.10 ZELENSKİY TAHLİYE EDİLEN UKRAYNALILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir günde Rus ordusuyla savaşın devam ettiği şehirlerdeki 60 binden fazla vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti. Bugün de Mariupol, Volnovaha, İzyum, Sumi Kiev bölgesindeki siviller için insani koridorları oluşturulacağını belirten Zelenskiy, bunun için otobüsler ile yiyecek, su ve ilaç taşıyan kamyonların yola çıktığını sözlerine ekledi.

16.00 "AKILLARA DURGUNLUK VEREN CESARET" Sosyal medyada Ukraynalı patlayıcı imha uzmanlarının görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Binayı yerle bir edebilecek kadar güçlü olduğu değerlendirilen bir bombayı çıplak elleriyle imha eden uzmanların görüntülerinden kullanıcılar "'akıllara durgunluk veren cesaret" gibi övgü dolu yorumlarda bulundular. Görüntülerde, silah uzmanlarının patlayıcıyı dikkatlice çekerken başkalarını kurtarmak için hayatlarını tehlikeye attıkları anlar görülüyor. Video, yakınlara düşen başka mermiler de duyulurken, Rus silahını etkisiz hale getirmek için dikkatli bir şekilde çalıştıkları anları gösteriyor.

15.57 Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

15.00 RUS ALBAY ÖLDÜRÜLDÜ Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Brovarskiy bölgesinde hareket eden Rus tank konvoyunun vurulduğunu, alay komutanı Albay Zaharov'un öldürüldüğünü duyurdu.

Son dakika: Tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar geldi! Rusya ve Ukrayna... 12.25 RUSYA'DAN AÇIKLAMA: SAYI 3 BİNE YAKIN Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2 bin 900'ü geçtiğini duyurdu. Bugüne kadar Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da 2 bin 911 askeri altyapı tesisini imha ettiğini kaydeden Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 97 uçak, 107 insansız hava aracı, 141 hava savunma füze sistemi, 86 radar istasyonu, 986 tank ve zırhlı araç, 107 çok namlulu roketatar, 368 obüs ve havan topu, 749 özel askeri araç bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

*11.12 UKRAYNA, RUSYA'NIN KAYIPLARINI AÇIKLADI Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-10 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Ruslara ait 49 uçak, 81 helikopter, 335 tank, 1105 zırhlı araç, 123 top, 56 roketatar sistemi ve 29 hava savunma sistemi imha edildi.

10.45 RUS TANKLARI İMHA EDİLDİ Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Kiev’de yer alan Borodyanka’da Rus ordusuna ait tankları havadan hedef alarak imha etti.

10.06 RUSYA'DA HARKOV'A SALDIRI Rusya’nın Ukrayna’da Harkov’da yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

09.10 RUSYA'DAN 'HASTANE VURULDU' HABERLERİNE YALANLAMA Rusya, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki eski doğum hastanesinin uzun süredir askerler tarafından kullanıldığını öne sürerek, askerlerinin bir çocuk hastanesi vurduğu haberini "sahte haber" olarak nitelendirdi.

08.40 ÇOCUK HASTANESİ SALDIRISINA TEPKİLER Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mairupol'daki hastane bombalaması için 'dehşet verici' ifadesini kullandı. Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akan kanın hemen durdurulması çağrısında bulundu. Beyaz Saray da saldırıyı 'barbarca' olarak nitelerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise 'ahlaksızlık' ifadesini kullandı.

08.00 TOPLU MEZARLARA GÖMÜLDÜLER Çocuk hastanesinin vurulmasıyla gündeme gelen Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'de, Rus işgalcilerin bombardımanında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.

04.15 ZELENSKİY, SİVİLLERE SİLAH KULLANMA HAKKI VEREN YASAYI İMZALADI Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı. Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor. Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.

02.20 "İNSANİ YARDIM KORİDORU OLUŞTURULACAK" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi. Ukrayna'da sivillerin tahliye sürecine değinen Zelenskiy, şunları kaydetti: Başkent Kiev bölgesi ile Sumi ve Enerhodar kentlerinde 3 insani yardım koridorunu organize edebildik. 35 bine yakın insan kurtarıldı. Yarın devam edeceğiz. 6 insani yardım koridoru hazırlıyoruz. Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden de insanları çıkaracağız.