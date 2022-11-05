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  4. Son dakika: Rusya güne şokla uyandı! Moskova yakınlarında çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Rusya güne şokla uyandı! Moskova yakınlarında çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

05.11.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Kostroma kentinde bir kafede yangın çıktı. Yangında 15 kişi yaşamını yitirdi. Yangının nedeni belli olurken ülkede 2009'da yaşanan benzer bir olayı akıllara getirdi.

Son dakika: Rusya güne şokla uyandı! Moskova yakınlarında çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Rusya bugün erken saatlerde gelen yangın haberiyle sarsıldı. 15 kişinin hayatını kaybettiği yangında 250 kişinin öldüğü açıklandı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Yetkililer yangının bir anlaşmazlık sırasında kullanılan işaret fişeğinden kaynaklandığını açıkladı.

Kurtarma ekipleri kafeden 250 kişiyi tahliye etti. Kostroma Valisi Sergey Sitnikov, 5 kişinin hafif yaralandığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis işaret fişeğini kullanan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

RUSYA BU ACIYI HATIRLIYOR

Rusya'da bir eğlence mekanında daha önce de fişekler ölümcül bir yangına yol açmıştı. 2009 yılında, Perm kentindeki Lame Horse gece kulübünde birinin havai fişek patlatması sonucu çıkan yangında 150'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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yangın Rusya

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