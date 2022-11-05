Son dakika: Rusya güne şokla uyandı! Moskova yakınlarında çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Rusya bugün erken saatlerde gelen yangın haberiyle sarsıldı. 15 kişinin hayatını kaybettiği yangında 250 kişinin öldüğü açıklandı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Yetkililer yangının bir anlaşmazlık sırasında kullanılan işaret fişeğinden kaynaklandığını açıkladı.

Kurtarma ekipleri kafeden 250 kişiyi tahliye etti. Kostroma Valisi Sergey Sitnikov, 5 kişinin hafif yaralandığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis işaret fişeğini kullanan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

RUSYA BU ACIYI HATIRLIYOR

Rusya'da bir eğlence mekanında daha önce de fişekler ölümcül bir yangına yol açmıştı. 2009 yılında, Perm kentindeki Lame Horse gece kulübünde birinin havai fişek patlatması sonucu çıkan yangında 150'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

