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Son Dakika: Rusya, İngiltere'ye nota verdi

24.06.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronner ile yapılan görüşmede, İngiltere’ye protesto notası verildiğini duyurdu.

Son Dakika: Rusya, İngiltere'ye nota verdi

Karadeniz’de Rusya ve İngiltere arasında dün yaşanan sıcak temasın ardından başlayan gerilim devam ediyor. Dün yaşanan olayın ardından her iki ülkeden de peş peşe açıklamalar yapılmasının ardından İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Bronner ile yapılan görüşmenin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere’ye protesto notası verildiğini duyurdu.

"İNGİLİZ TARAFI SORUMLU OLACAKTIR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İngiliz Donanmasına ait geminin Rusya karasuların ağır ihlali, Rusya tarafından tehlikeli ve kışkırtıcı eylem olarak görülerek güçlü bir protestoda bulunuldu. Bu tür provokasyonların tekrarlanması durumunda oluşacak olası sonuçlardan, İngiliz tarafı sorumlu olacaktır" denildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, dün Karadeniz’de Kırım’a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender’a uyarı atışı yapıldığını açıklamıştı. İngiltere ise, Rusya’nın uyarı atışı yaptığına dair açıklamaları reddedmiş, HMS Defender’ın uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yaptığını belirtmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya
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