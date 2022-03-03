Son dakika: Dünyanın gözü kulağı orada! Ukrayna - Rusya görüşmelerinden ilk fotoğraf geldi

Tüm dünyanın gözü kulağı o masada! Ukrayna ile Rusya temsilcileri bugün ikinci kez bir araya geliyor. Rus ordusu Kiev'i kuşattı ve şehirde sokak çatışmaları devam ediyor. Rusya aynı şekilde köprüleri ve sıcak su tesislerini de vuruyor. Savaş sürerken ateşkes görüşmeleri yakından takip ediliyor. İşte Rusya’nın Ukrayna saldırısında saat saat son dakika haberleri... 09:50 BM, Rusya-Ukrayna savaşında 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

09:28 UKRAYNA-RUSYA GÖRÜŞMESİNDEN İLK FOTOĞRAF Tüm dünyanın merakla beklediği Ukrayna - Rusya görüşmelerinden ilk fotoğraf geldi. İşte görüşmelerin yapılacağı o toplantı odası...

09:00 KİEV ISITILAMIYOR! Hem Kiev hem de Ukrayna'nın tamamı üç farklı alandan sıkıştırılıyor. Batı'ya giden üç noktada da geçişler neredeyse imkansız. Köprülerden iki tanesi imha edildi. Sivil vatandaşların çoğu Kiev'den ayrıldı. Kiev'i ısıtan sıcak su tesisleri de hedef alındı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı; Kiev'in ısıtılamadığını açıkladı. Kuzeyden de 60 km'yi aşan bir konvoy harekete geçti.

08:25 RUS GÜÇLER BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Ukrayna'da her sokak her meydanda savaşın izleri görülürken Rusya ordusuna ait konvoylar Rus güçleri tarafından kontrol altına alınan birçok şehirde görüntülendi.

08:02 ÇİN ÇEKİMSER KALDI Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısında çekimser kaldı. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, olağanüstü oturumda yaptığı konuşmada, ülkesinin çekimser kalma sebebini açıklarken, karar taslağının, "tüm üyelerle tam olarak danışarak hazırlanmadığını", "krizin tarihi ve karmaşık boyutlarını göz öne almadığını" ve "güvenliğin bölünmezliği ilkesi ile siyasi çözüm ve diplomatik çabaların artırılmasına vurgu yapmadığını" savundu.

02:27 4 MART'TA RUSYA'DA SIKIYÖNETİM İLAN EDİLECEĞİ İDDİASI Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya’da 4 Mart tarihinde sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti.

02:24 ZELENSKİY: YAKLAŞIK 9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenskiy, “Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor.” dedi. Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelenskiy, “Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar.” ifadelerini kullandı. "UKRAYNA PES ETMEYECEK" Her işgalcinin Ukraynalılardan sert tepki alacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, pes etmeyeceklerini Rusların sonsuza kadar hatırlayacağını dile getirdi. Zelenskiy, “Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar.” diye konuştu. Ukraynalılar için bunun “Vatanseverlik Savaşı” olduğunu belirten Zelenskiy şunları kaydetti: “Bunların nasıl başladığını hatırlıyoruz ve işgalciler için nasıl sonlandıklarını biliyoruz. Nereye giderlerse gitsinler, her yerde yok edilecekler. İşgalciler Ukraynalılardan cevabını alacak.”

02:17 BİR AGİT PERSONELİ HAYATINI KAYBETTİ Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Ukrayna Özel Gözlem Misyonunda görevli bir personelinin, Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkiv kentine düzenlediği bombardımanda öldüğünü açıkladı.

01:30 ABD'DEN UKRAYNA ORDUSUNA YÜZLERCE STINGER FÜZESİ ABD'nin Ukrayna'ya 200'ü bu hafta içinde olmak üzere, yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığı bildirildi. Amerikan medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı kongre kaynakları, ABD yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri yardım olarak yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığını ifade etti. Kaynaklar, sadece 200 adet Stinger füzesinin bu hafta içinde teslim edildiğini belirtti. 00:36 "YAPTIRIMLAR S-400 TEDARİKİMİZE ENGEL DEĞİL" Rusya’nın Hindistan’da göreve başlayacak büyükelçisi Denis Alipov, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların, Hindistan’a S-400 arzı sağlamaya yönelik bir engel oluşturmayacağını söyledi.

00:24 ABD'DEN RUSYA KARARI ABD Temsilciler Meclisi, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.

23:23 PENTAGON DUYURDU! TATBİKAT ERTELENDİ Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı. Günlük basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Putin’in hafta sonu Rus nükleer kuvvetlerine özel bir alarm verdiğini hatırlatarak ABD’nin bunu "tehlikeli ve sorumsuz" olarak gördüğünü belirtti. "BU KARARI KOLAY ALMADIK" Kirby, şunları söyledi: "Bu tür kışkırtıcı söylemler ve en önemli silahlarımızı kapsayan nükleer konuşlanmada yapılacak olası değişiklikler kabul edilemez. ABD benzer bir adım atmadı. Bu nedenle, yanlış anlaşılabilecek herhangi bir eylemde bulunmaya niyetimiz olmadığını göstermek üzere Savunma Bakanı, Minuteman III kıtalararası balistik füze denememizin bu hafta ertelenmesi talimatını verdi, biz bu kararı kolay almadık; sorumlu bir nükleer güç olduğumuzu göstermek için aldık." ABD’nin nükleer silah kapasitesine güvendiğini anlatan Kirby, "Bu, hazırlığımızda geriye doğru bir adım değildir ve güvenilir bir nükleer kapasite sağlamak için diğer rutin faaliyetleri zorunlu olarak iptal edeceğimiz anlamına da gelmez." diye konuştu.

22:30 "ISINMA PROBLEMİ YAŞANABİLİR" Ukraynalı yetkili, tren istasyonunun yakınında roket patlaması sonrasında Kiev'in bazı kısımlarının ısınma problemi yaşayabileceğini söyledi.

22.08 MACRON: RUS GÜÇLERİ BOMBALIYOR Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rus güçleri Kiev'i bombalıyor" açıklamasında bulundu. Öte yandan Macron, "Rusya ile savaşta değiliz" dedi. Öte yandan Macron, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa’nın son haftalarda birleştiğini açıkladı.

22:00 UKRAYNA'DAN RUSYA İLE YAPILACAK GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, Rusya'yla görüşecek heyetin görüşmeler için ayrıldığını belirtti.

21:57 DÖRT RUS SAVAŞ JETİ İSVEÇ HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ İsveç Hava Kuvvetleri Komutanı Carl Johan Edström, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinde İsveç hava sahasını ihlal ettiğini, İsveç'in, Jas 39 Gripen tipi savaş uçaklarıyla onlara cevap verdiğini belirtti. Edström, Rus uçaklarının kısa süre sonra normal rotasına döndüğünü ve hava ihlalinin fotoğraflarla belgelendiğini ifade etti. Mevcut durum çerçevesinde olayı ciddiye aldıklarını aktaran Edström, Rusya'nın amatörce yapılan sorumsuz bir eylem gerçekleştirdiğini vurguladı.

21:43 ABD'DEN RUSYA VE BELARUS'A YENİ SAVUNMA YAPTIRIMLARI Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada açıklamada, "Toplamda 22 Rus savunma şirketi yaptırım listesine alınacaktır. Bu şirketler arasında Rus ordusu için muharebe uçakları, zırhlı muharebe araçları, elektronik savaş sistemleri, füzeler ve insansız hava araçları yapan firmalar da var." bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, yeni yaptırımlar kapsamında Rusya ve Belarus ordusuna destek veren şirketlerin de hedef alındığı, ABD Ticaret Bakanlığının yaptırım listesine Rus ve Belarus güvenlik servislerine, ordularına ve savunma sektörlerine destek veren şirketlerin alınacağı aktarıldı. ABD hava sahasının Rus yolcu ve kargo uçaklarına kapatılacağı belirtildi.

21:30 SİRENLERİN ARDINDAN PATLAMA SESİ Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Kiev Demiryolu İstasyonu yakınında güçlü bir patlama olduğunu söyledi. Tren istasyonu civarının füzeyle vurulduğu öğrenildi. Binlerce kişinin savaştan kaçmak için kullandığı Güney Tren İstasyonu, Bağımsızlık Meydanı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

20:43 UKRAYNA: 7 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı: Bugüne kadar 7 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Yüzlerce Rus askeri esir alındı.

20:30 ALMANYA'DAN UKRAYNA'YA SİLAH YARDIMI Almanya’nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gönderdiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi. Alman hükümet yetkilileri, 26 Şubat'ta Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stringer füzesi göndermeyi kararlaştırmıştı.

20:21 MALTA RUSYA VE BELARUS VATANDAŞLARININ YATIRIM KARŞILIĞINDA İKAMET VE VATANDAŞLIK PROGRAMINI ASKIYA ALDI Malta, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Rusya ve Belarus vatandaşlarının, yatırım karşılığında ikamet ve vatandaşlık programını askıya aldığını bildirdi.

20:00 BM'DEN RUSYA'YA KINAMA Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 7’inci gününde devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Rusya’yı kınadı. BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5’e karşı 141 oyla kabul edilirken, 35 ülke ise çekimser kaldı. Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya “hayır” oyu verdi. Oylamanın sonucu Genel Kurul’da ayakta alkışlandı.