Son Dakika! Rusya'nın Ukrayna işgalini sonlandıracak görüşme

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 6'ncı haftasında devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'dan açıklama geldi. Lavrov, "Gelecek barış görüşmeleri öncesinde Moskova askeri operasyonu durdurmayacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna işgaline ilişkin "Özel harekata, bir sonraki yüz yüze görüşme öncesinde ara vermeyeceğiz" dedi.

''SABIRLI İNSANLARIZ''

Lavrov Rusya'nın Ukrayna'daki özel harekatının ABD'nin dünyaya hakim olma politikasını sona erdirmek üzere tasarlandığını söyledi. Ukrayna ile müzakerelerden yana olduklarını belirten devlet adamı görüşme yapmamak için hiçbir neden olmadığını söyledi. "Ukrayna müzakerelerde 180 derece ters döndü ama biz sabırlı insanlarız. " diye ekledi.



