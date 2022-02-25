SON DAKİKA | Rusya'nın Ukrayna saldırısı 2. gününde! Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor...

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'a yönelik askeri operasyon başlatmasının üzerinden bir gün geçti. Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. Sabah saatlerinde ise başkent Kiev'de art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'in üzerinde bir Rus uçağının vurulduğunu belirtti. Ukrayna Hükümet Danışmanı ise bugün Kiev'e tank saldırısı beklendiğini açıkladı. Öğle saatlerinde Rus tankları başken Kiev'e girmeye başladı. Öte yandan Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dan ilk vatandaşlar bugün 4 binden fazla geçişle Moldova'ya geliyor" dedi.

İşte dakika dakika gelişmeler...

15.50 : Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.

15. 45 : Rusya Savunma Bakanlığı: "Kiev'i batıdan kuşattık, Hostomel Hava Üssü'nü ele geçirdik"

15. 40 : Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden sirenler çalıyor.

15.32: Rus güçleri başkent Kiev’e doğru ilerlemeye başlarken Ukraynalı sivillerin de silahlanmaya başladığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde silah yüklü kamyonlardan Rus güçlerine karşı şehrin savunulması için sivillere silah dağıtıldığı görüldü. Gelen görüntülere göre Ukrayna silahlı kuvvetleri, Kiev Obolon'da, hiçbir belge olmadan düzinelerce silahı insanlara dağıtıyor.

15.25: Ukrayna’da bir başka gelişme son dakika görüntüsü ise Odessa sahillerinden geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun muhtemel bir kara veya deniz saldırısına karşı Odessa'daki plajları mayınlamaya başladı.

15.21: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini bildirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Yaklaşık 100 binden fazla kişinin çoktan evlerini terk etmiş olduğuna veya ülke içinde yerinden edilmiş olabileceğine ve bunların birkaç bininin uluslararası sınırları geçmiş olabileceğine inanıyoruz." dedi.

ZELENSKİY'DEN PUTİN'E ÇAĞRI

14.43: Ukraynalı lider Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirme' çağrısı

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

13:59: Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme isteğini "not ettiklerini" söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın Zelenskiy'in teklifini inceleyeceğini, Kiev'den beklentilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

"YAPTIRIMLARA MİSSİLLEME YAPACAĞIZ"

Batı'nın yaptırımlarına yanıt veren Kremlin, "Yaptırımlara misilleme yapacağız. Rusya, mütekabiliyet esası ile hareket edecek" açıklamasında bulundu.

13.49: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

UKRAYNA ORDUSU ÜNİFORMASI GİYMİŞLER

13.34: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. yapılan açıklamada, Rus güçlerinin sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğini ve Ukrayna Ordusu üniforması giymiş kişilerin olduğu sabotaj grubunun videosunu paylaştı.

LAVROV'DAN UKRAYNA AÇIKLAMASI

13.30: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması! 'Başkan Putin şunu teyit etti...'

'BAZI YERLER KURTARILDI'

12.40 Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, "Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı yerler işgalden kurtarıldı. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce işgalci yok edildi" dedi. Bodnar, "Zor ve dramatik olan bu zamanda Türk halkının destekleri için teşekkür ediyorum. Bugünlerde Ukrayna kendisini savunuyor. Sabotaj gruplarının çalışmaları etkisiz kılınıyor. Havalimanının güçlü savunulması sayesinde Rus askerleri havalimanına giremedi. Silahlı kuvvetlerimizin manevi hazırlığı yüksek. Ukrayna yönetimi Kiev’de yönetmeye devam ediyor. Ukrayna’nın doğusundaki cephe hattında hiçbir ilerleme sağlayamadılar" açıklamasında bulundu.

RUS ASKERİ KİEV'E GİRDİ

12.20 : Reuters: Kiev'de hükümet binası yakınlarında silah sesleri duyuldu.

12.00 : Rus Birlikleri Kiev'in dış mahallerine girdi.

RUSYA, İNGİLİZ UÇAKLARINA HAVA SAHASINI KAPATTI

11.44: Rusya Devlet Sivil Havacılık İdaresi, İngiliz havayolu British Airlines'ın havaalanlarına inmesini veya hava sahasını geçmesini yasakladı. Hareket, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Londra'nın Rus bayraklı havayolu Aeroflot'un uçuşlarına yönelik yasağını takip ediyor.

11.30: Rus güçleri Karadeniz'de 82 Ukrayna askerinin bulunduğu Zmiinyi (Yılan) adası'nı ele geçirdi.

RUSYA'DAN ÇERNOBİL AÇIKLAMASI

11.23: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'ya ait 118 askeri altyapı tesisini imha ettiğini açıkladı. Sözcü açıklamasının Rusya'nın kapalı haldeki Çernobil nükleer santralini korumak için başkent Kiev yakınına Rus paraşütçü birliklerini konuşlandıracağını belirtti.

LAVROV, AYRILIKÇI BÖLGELERİN LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

11.11: Rusya Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks bölgelerinin yetkilileri ile Moskova'da görüşeceğini açıkladı.

"SINIRLARIMIZ UKRAYNA VATANDAŞLARINA AÇIKTIR"

10.42: Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dan ilk vatandaşlar bugün 4 binden fazla geçişle Moldova'ya geliyor. Hükümet, Palanca ve Ocnita yakınlarında geçici yerleştirme merkezleri kurdu. Sınırlarımız, güvenli geçişe veya kalmaya ihtiyacı olan Ukrayna vatandaşlarına açıktır” dedi.

"RUS ORDUSU KİEV'E İLERLİYOR"

10.29: Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.

OTELLERDE KALANLAR SIĞINAKLARA ALINDI

10.20: Rusya’nın yeniden saldırmasıyla alarm seslerinin yükseldiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de otellerde kalanlar sığınaklara alındı.

"RUSYA 450'DEN FAZLA ASKERİNİ KAYBETTİ"

10.16: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla askeri personel kaybettiklerini tahmin ettiklerini açıkladı. Wallace, Rusya'nın saldırıların birinci gününde başarısız olduğunu ve Rusya'nın niyetinin tüm Ukrayna'yı ele geçirmek olduğunu söyledi.

"BUGÜN KİEV'E TANK SALDIRISI BEKLİYORUZ"

09.54: Ukrayna Hükümet Danışmanı, "bugün en zor gün olacak" diyerek Kiev'e tank saldırısı beklendiğini açıkladı.

UKRAYNA VE RUS ORDUSU GECE BOYUNCA ÇATIŞTI

09:37: Ukrayna’nın Rusya sınırına yakın Sumi kentinde Ukrayna ve Rus ordusunun çatışmaları görüntülendi. Çatışmalar sonucunda Sumi kentinde geniş çaplı yangın ve hasar meydana geldi.

08.50: Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü. Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.

"FÜZE SALDIRILARI YENİDEN BAŞLADI"

08.19: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus saldırıları hem askeri hem de sivil hedefleri amaçlıyor. Rus askerleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu. Rusya'nın füze saldırıları yeniden başladı" dedi.

KİEV VE LVİV'DE SİREN SESLERİ DUYULDU

08.15: Kiev'de siren sesleri duyuluyor.

08.00: Ülkenin batısındaki şehirlerden Lviv'de siren sesleri duyuluyor. Kiev'deki birçok yabancı temsilcilik daha güvenli olduğu gerekçesiyle çatışmalardan uzak Lviv'e taşınmıştı.

KİEV'DE YENİDEN PATLAMA SESLERİ

07.33: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tekrar patlama sesi duyuldu.

07.32: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı. Ukrayna hava savunma sistemiyle "düşman roketinin" vurulduğunu belirten Geraşçenko, havada imha edilen roketin konutlar üzerine düştüğünü ifade etti.

06.57: Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'in üzerinde bir Rus uçağının vurulduğunu açıkladı.

KİEV'DE ART ARDA PATLAMALAR

06.00 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı.

05.25: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

04.41: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Macron ortak açıklama yaptı. Macron, "Bu savaş ortamında bu toplantıyı yapıyoruz. Diplomasiye şans tanıyarak hareket etmeye çalıştık. Putin'in seçimi Avrupa tarihini sarsmaya çalışmaktır. Rusya'nın da imzalamış olduğu sözleşmelere aykırı bir durumdur. Bizim birliğimizi gerekli görüşmeleri gerçekleştirip diplomasiye şans tanımaya çalıştık. Müttefiklerimizin yanında yer alacağız. Siber saldırılara karşı ve dezenformasyon ile ilgili önlemlerimizi aldık. Avrupa topraklarına bir saldırı oldu. Avrupa'nın sadece tüketici pazarı olmadığını bir birlik olduğunu göstermiş olduk. Teknolojik egemenlikten de bahsediyoruz" dedi.

04.40: Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti zirveye ulaştı.

BAŞKENT KİEV'E GİRDİLER

02.46: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları'nın" ülkenin başkenti Kiev'e sızdığını açıkladı.



