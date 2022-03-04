Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 9. gün! Bölgede çatışmalar şiddetlendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sürerken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama meydana geldi. Öte yandan savaşa tepkiler de sürüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu, Rusya'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü. İşte Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın bütün detayları...

01:48 ALMAN BAŞBAKANDAN ÇAĞRI Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus birliklerinin Ukrayna'dan geri çekilmesini ve çatışmaların durması gerektiğini söyledi.

01:43 S&P'DEN RUSYA'YA BİR NOT İNDİRİMİ DAHA Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "BB+" ve yerel para cinsinden "BBB-" olan kredi notlarını "CCC-"ye indirdi.

01:40 KİEV'DE ŞİDDETLİ PATLAMA Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.

01:31 UKRAYNA, RUSYA VE 7 AVRUPA ÜLKESİNE SINIR DIŞI İŞLEMLERİNİ DURDURDULAR ABD yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki "insani krizi" gerekçe göstererek Ukrayna, Rusya ve 7 Avrupa ülkesine sınır dışı işlemlerini durdurduğu bildirildi. CBS kanalına konuşan ve isminin açıklanması istemeyen iki ABD'li yetkili ise ABD'nin Ukrayna'nın yanı sıra Rusya, Belarus, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya'ya da sınır dışı işlemlerini durdurduğunu kaydetti.

01:09 DSÖ, UKRAYNA'YA 36 TON TIBBİ MALZEME GÖNDERDİ Ukrayna'daki siviller için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tıbbi yardımlarını taşıyan kargo uçağının, Polonya'daki Varşova Havalimanı'na iniş yaptığı açıklandı. DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, toplam 36 tonluk tıbbi ekipmanın, örgütün Dubai'deki deposundan uçağa yüklenerek Ukrayna'nın komşu ülkelerinden Polonya'ya ulaştırıldığı bildirildi.

00:47 RUSYA'DA EYLEMLER SÜRÜYOR Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için protesto eylemleri devam ediyor. Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protesto eylemlerine yüzlerce kişi katıldı.

00:14 ABD: UKRAYNA İLE ANLIK İSTİHBARAT PAYLAŞIYORUZ ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in, Amerikan ordusunun Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşımında bulunmadığı açıklaması üzerine Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşıldığını bildirdi.