Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Harekatı "Kabul edilemez" olarak ifade eden Erdoğan, "Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetine yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyona ilişkin de mesajlar verdi.

"ASKERİ HAREKAT KABUL EDİLEMEZ"

"Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin huzur, barış ve istikrarına vurulan ağır bir darbedir. İkisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz Rusya ve Ukrayna'nın bu şekilde karşı karşıya gelmesinden dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi az önce Sayın Zelenskiy'e de ilettim. Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğini korumak için üstümüze düşeni yapacağız."

