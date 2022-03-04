Son dakika: Rusya, nükleer santral tesisini vurdu! 'Eğer patlarsa Çernobil'den 10 kat büyük olur'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sürerken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama meydana geldi. Öte yandan savaşa tepkiler de sürüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu, Rusya'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü. İşte Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın bütün detayları...
3:52
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını ifade ederek, “Patlarsa, Çernobil’den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı” dedi.
04.40
Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı. Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.
Yangının çıktığı santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını duyuran Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi yetkilisi Andrey Tuz, santral personelinin güvenliğin sağlanması için gerekenleri yaptığını aktardı.
01:48
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus birliklerinin Ukrayna'dan geri çekilmesini ve çatışmaların durması gerektiğini söyledi.
01:43
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "BB+" ve yerel para cinsinden "BBB-" olan kredi notlarını "CCC-"ye indirdi.
01:40
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.
01:31
ABD yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki "insani krizi" gerekçe göstererek Ukrayna, Rusya ve 7 Avrupa ülkesine sınır dışı işlemlerini durdurduğu bildirildi.
CBS kanalına konuşan ve isminin açıklanması istemeyen iki ABD'li yetkili ise ABD'nin Ukrayna'nın yanı sıra Rusya, Belarus, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya'ya da sınır dışı işlemlerini durdurduğunu kaydetti.
01:09
Ukrayna'daki siviller için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tıbbi yardımlarını taşıyan kargo uçağının, Polonya'daki Varşova Havalimanı'na iniş yaptığı açıklandı.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, toplam 36 tonluk tıbbi ekipmanın, örgütün Dubai'deki deposundan uçağa yüklenerek Ukrayna'nın komşu ülkelerinden Polonya'ya ulaştırıldığı bildirildi.
00:47
Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için protesto eylemleri devam ediyor.
Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protesto eylemlerine yüzlerce kişi katıldı.
00:14
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in, Amerikan ordusunun Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşımında bulunmadığı açıklaması üzerine Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşıldığını bildirdi.
23:26
ABD Hazine Bakanlığı, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov, Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev ile Rus güvenlik şirketi "Wagner"in yöneticisi olduğu iddia edilen Yevgeniy Prigojin'in yaptırım listesine alındığını bildirdi. (AA)
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