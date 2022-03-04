Son dakika: Rusya, nükleer santral tesisini vurdu! 'Eğer patlarsa Çernobil'den 10 kat büyük olur'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sürerken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama meydana geldi. Öte yandan savaşa tepkiler de sürüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu, Rusya'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü. İşte Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın bütün detayları...

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"PATLARSA, ÇERNOBİL'DEN 10 KAT BÜYÜK OLUR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını ifade ederek, “Patlarsa, Çernobil’den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı” dedi.