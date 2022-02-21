SON DAKİKA: Rusya tanklarındaki gizemli işaret dünyayı şaşkına çevirdi! '1954'ten bu yana en büyük savaş...'

Son dakika... Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna sınırına gönderdiği tanklardaki gizemli işaret dikkat çekti! Sınırda tansiyon giderek artarken Boris Johnson'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İngiliz lider 'Rusya, işgal planını adım adım uyguluyor. 1954'ten bu yana en büyük savaşla karşı karşıya kalacağız.' derken tanklardaki Z harfinin sırrı da çözüldü.

SON DAKİKA: DÜNYAYI KORKUTAN SÖZLER! '1954'TEN BU YANA EN BÜYÜK SAVAŞ...'

Donbass'taki gelişmelerden sonra Rusya ve Belarus ordularının ortak tatbikatı uzatıldı. Belarus yetkilileri Rus birliklerinin bir süre daha ülkede kalacağını belirtti. Rus ordusu, Ukrayna sınırına S-300 hava savunma sistemini gönderdi.

RUS TANKLARINDA GİZEMLİ İŞARET! MESAJ SAKLI...

Rusya - Ukrayna sınırından gelen fotoğraflarda ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Rusya tanklarından bazılarının üzerinde 'Z' harfi olduğu görüldü. Z harfinin sırrı ortaya çıktı. Ukrayna lideri Zelenski'nin baş harife atıf yapıldığı ifade edildi.

'HER AN İŞGAL EDEBİLİR'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Eldeki kanıtlar Rusya lideri Vladimir Putin’in her an Ukrayna’yı işgale başlayabileceğini gösteriyor” dedi. BBC’ye konuşan Johnson, “Gerçek şu ki tüm işaretler, planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde” değerlendirmesinde bulundu.

'RUSYA, BOMBALARIN BABASINI KULLANACAK'

İngiliz medyasında çıkan habere göre Rusya, Ukrayna'ya saldırısında 'Şok ve dehşet operasyonu' adı verilen bir yöntem uygulayacak. Nükleer silah kullanmayacak olan Rusya, 'Tüm bombaların babası' olarak bilinen 44 tondan fazla TNT'ye eşdeğer silahını Ukrayna'da kullanacak.

