HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Verilen süre doldu, Zelenskiy teklifi kabul etti

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Verilen süre doldu, Zelenskiy teklifi kabul etti

27.02.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan müzakere girişiminde yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Rusya yaptığı yeni açıklamada Ukrayna'ya saat vererek "Müzakerenin reddedilmesi durumunda dökülen kanın tüm sorumluluğu Ukrayna tarafında olacaktır" dedi. Sürenin dolmasına dakikalar kala Zelenskiy'nin müzakere teklifini kabul ettiği belirtildi. Ukrayna heyeti Belarus'a gidiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Verilen süre doldu, Zelenskiy teklifi kabul etti

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi devam ederken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna ile Belarus'ta bir görüşme olacağını açıkladı. Ukrayna lideri Zelenskiy'den ise jet yanıt geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz" açıklamasını yaptı. Rusya'dan konuyla ilgili yapılan yeni açıklamada ise Moskova yönetimi saat vererek müzakerelerin reddedilmesi durumunda tüm sorumluluğun Ukrayna'da olacağını ifade etti. Sürenin dolmasına dakikalar kala Ukrayna'nın müzakere teklifini kabul ettiği belirtildi. İşte detaylar...

"MOSKOVA ŞİMDİ UKRAYNALILARI BEKLİYOR"

"Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmek üzere Belarus'a ulaştı" diyen Peskov, heyette savunma ve dışişleri bakanlarının yanı sıra devlet başkanlığının da temsilcilerinin bulunduğunu söyledi. Peskov, "Rusya görüşmelere hazır, Moskova şimdi Ukraynalıları bekliyor" dedi.

ZELENSKİY'DEN VİDEO MESAJ

Zelenskiy, paylaştığı video mesajında, Rusya ile müzakereler için belirlenecek şehre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1

Müzakereler için Minsk'i kendilerinin değil Rusya'nın seçtiğini belirten Zelenskiy, 4 gün önce Belarus topraklarından Ukrayna'ya kruz füzeleri atıldığını, uçak, helikopter ve tankların Ukraynalıları öldürdüğünü ve evleri yerle bir etmeye başlandığını kaydetti.

"SİZ UYUDUNUZ AMA BİZ UYANDIK"

Kiev'e 4 gün önce 1941'de olduğu gibi saat 04.00'te saldırıldığını ifade eden Zelenskiy, "Siz uyudunuz ama biz uyandık. Biz artık yatmıyoruz, savaşıyoruz, ülkemiz için savaşıyoruz." dedi.

2

Zelenskiy, ülkelerine Belarus topraklarından saldırı yapılmamış olsaydı müzakereler için Minsk'i kabul edebileceklerini belirterek Belarus'un tarafsız olduğu dönemde pek çok kez orda müzakere gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

İSTANBUL ÖNERİSİ

Belarus'ta bugün yapılan anayasa değişikliği referandumuna işaret eden Zelenskiy, "Önemli kararınızı henüz vermediniz. Bu yalnızca size bağlı, Rusya, Ukrayna ya da ABD'ye değil, yalnızca Belarus halkına bağlı." diye konuştu.

Zelenskiy, "Tabii ki barış istiyoruz, görüşmek istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Rusya ile müzakereler için, ülkemize saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü, Bratislava veya Budapeşte'yi Rus tarafına önerdik. Topraklarından ülkemize bombaların yollanmadığı herhangi ülke kabulümüzdür. Sadece bu şekilde müzakereler dürüst olabilir ve gerçekten savaşı bitirebilir." ifadesini kullandı.

ZE

İBRAHİM KALIN: CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISINI YİNELİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

RUSYA SAAT VERDİ: SAAT 15.00'E KADAR...

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, “Sakin bir şekilde şunu öneriyoruz, saat 15.00’e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel’deki müzakereler için yanıtını bekliyoruz. Teyitten sonra hemen oraya geçip müzakereci arkadaşlarımızla buluşacağız. Barıştan yanayız. Müzakerenin reddedilmesi durumunda dökülen kanın tüm sorumluluğu Ukrayna tarafında olacaktır” ifadelerini kullandı.

DSAD

UKRAYNA KABUL ETTİ

Sürenin dolmasına dakikalar kala Ukrayna'nın müzakere teklifini kabul ettiği belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy "Ukrayna Belarus'un Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor" dedi.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniye saniye görüntülendi! Marketleri ve Döviz bürolarını yağmalamaya başladılarSaniye saniye görüntülendi! Marketleri ve Döviz bürolarını yağmalamaya başladılar
Vaka tablosu açıklandı! Bakan Koca "Ciddi bir başarı" diyerek duyurduVaka tablosu açıklandı! Bakan Koca "Ciddi bir başarı" diyerek duyurdu
İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyorİbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 31 yorum
neyinize yetmiyor kocaman ülke ne istediniz kendi hâlindeki bir ülkeden bu zulüm dursun artık PUTIN ..
canım ülkemin insanı hep böyle anca burnunun ucunu görebiliyor. Ukrayna'nin tabiki bir günahı yok onu yem olarak kullanan ABD ve batının Rusya'yi çembere alma düşüncesi bilen Rusya olması gerekeni yaptı kendince. Ne işimiz var Suriye'de Libya'da Akdeniz'de Kafkaslarda diyen öngörüsz embesillere belki bir örnek olur.
geri adim atacaksın zalim Rusya umdugun gibi gitmedi...
rusyadan geri adım

En Çok Okunan Haberler

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Bölgede sıcak çatışma, Rus askerlerini esir aldılar

Bölgede sıcak çatışma, Rus askerlerini esir aldılar

Süre doldu, Zelenskiy teklifi kabul etti

Süre doldu, Zelenskiy teklifi kabul etti

Esir Rus askerlerin videosu yayınlandı! 'Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler'

Esir Rus askerlerin videosu yayınlandı! 'Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler'

Hamile isim kötü haberi verdi! "Entübe olarak..."

Hamile isim kötü haberi verdi! "Entübe olarak..."

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

İlginizi Çekebilir

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

İlhan İrem'den kötü haber!

İlhan İrem'den kötü haber!

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.