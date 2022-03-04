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  4. SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi! ABD'de korkutan 'çatışma' mesajı: Buna hazırız!

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi! ABD'de korkutan 'çatışma' mesajı: Buna hazırız!

04.03.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rus ordusu, Avrupa'nın en büyük nükleer santral tesislerinden biri olan Zaporijya'yi vurdu. İşgalin 9. gününde Rusya, Zaporijya'yı ele geçirmeyi başardı. Zelenskiy de Avrupa ülkelerine seslenerek "Nükleer tehdide yanıt vermezseniz ortada Avrupa kalmayacak" dedi. ABD'den ise tüm dünyayı korkutan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Çatışma bize gelirse buna hazırız" debildi. İşte saat saat son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi! ABD'de korkutan 'çatışma' mesajı: Buna hazırız!

Son dakika haberi: Rus ordusunun karadan nükleer santralleri kuşatması bekleniyordu fakat havadan atak yapıldı. NTV canlı yayınına bağlanan Ahmet Yeşiltepe, Ukrayna halkı için Zaporijya'nın çok önemli olduğunu bölgede havanın çok soğuk olduğunu eğer enerji ve elektrik gelmezse halkın çökeceğini Putin'in bunu planladığını ifade etti.

PUTİN ÖZELLİKLE SALDIRI EMRİ VERDİ! 'AMAÇ ELEKTRİĞİ KESMEK'

'Burada gerçekleşecek bir kaza Çernobil'den on kat daha büyük hasara yol açar. Orası Rus ordusunun en başından beri hedefleri arasındaydı. Ukraynalı siviller, orduyla işbirliği yaparak çelikten duvar ördü. Tankların ve diğer araçların geçmesini engellemek için çaba harcadılar. Buradan enerji gitmediği zaman askeri güç de azalacak.

'PUTİN BU OYUNU OYNUYOR, BÜYÜK BİR YIKIM OLUR'

Son derece düşük bir ısı var. Ukrayna'nın özellikle kuzeyinde kar da yağıyor. Eğer bu santral zarar görürse elektrik de verilemeyecek, ısınılamayacak. Zaporijya zarar görürse Ukrayna'da büyük bir yıkım olur. Putin, bu oyunu oynuyor. Her şeyi göze almış fakat sonunun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz.

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'RUSYA TAM OLARAK BUNU İSTİYOR'

Zaporijya için düşünülen plan kara harekatıydı fakat Putin, havadan vurma ordusu verdi. Nükleer santral binasındaki yangın söndürüldü. Eğer Zaporijya düşerse Ukrayna halkı mental olarak büyük sıkıntılar yaşar, Rusya da tam olarak bunu istiyor.'

ZELENSKİY: RUSYA, NÜKLEER SANTRALİ VURAN İLK ÜLKE OLDU! AVRUPA'NIN SONU OLUR...

Ukrayna lideri Zelenskiy, 'Avrupa ülkelerini Rusya'nın nükleer tehdidine yanıt vermeye çağırıyorum. Eğer Putin durdurulamazsa ortada Avrupa kalmayacak. Nükleer santral vurulursa herkes zarar görecek.' dedi.

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İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika gelen son dakika haberleri:

12:23

ZELENSKİY'DEN RUS HALKINA ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy uçuş yasağı talebinde bulundu. Zelenskiy "Sadece uçuşa yasak bölge nükleer tesis vurmalarını önler" dedi.

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Rusya'nın bilerek sivillerin yaşadığı yerleri hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, tüm Rusları direkt Ukrayna'nı işgalini protesto etmeye çağırdı.

12:20

NATO: RUSYA İLE SAVAŞMAYI İSTEMİYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Stoltenberg yaptığı açıklamada "Zaporijya nükleer santrali çevresindeki çatışmalar, savaşın sona erdirilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu teyit ediyor. NATO Ukrayna'daki çatışmaya taraf değil ve Rusya ile savaşmayı istemiyor." ifadelerini kullandı.

11:42

ABD'DEN 'ÇATIŞMA' MESAJI: BUNA HAZIRIZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken NATO'nun tüm müttefiklerini ve topraklarını Rus saldırılarından koruyacağını söyledi.

NATO üyesi ülke dışişleri bakanlarının Brüksel'de yapacağı toplantı öncesinde konuşan Blinken, "Bizimki bir savunma ittifakı. Biz çatışma aramıyoruz. Ancak çatışma bize gelirse buna hazırız ve NATO sınırlarının her bir santimini koruyacağız" dedi.

Rusya'nın sivillere yönelik saldırısı olarak tanımladığı saldırılarını kınayan Blinken "Gece boyunca bir nükleer santrale saldırdığına yönelik haberler dinledik. Sadece bu bile bu savaşın ne kadar ihtiyatsız bir biçimde ilerlediğini ve savaşın sona erdirilmesinin ve Rusya'nın tüm birliklerini geri çekerek iyi niyetli bir diplomatik çaba göstermesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermeye yetiyor" dedi.

11:20

Rus ordusu, Ukrayna’nın Jitomir kentindeki bir okulu yerel saatle 09.35’te sıralarında hedef aldı. Cadde üzerinde bulunan okula gerçekleştirilen saldırıda binanın yarısı çöktü. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

10:37

Ukrayna, Rus güçlerinin 9 bin 166 asker kaybettiğini açıkladı.

10:34

Dünyanın çeşitli ülkelerinde, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb, Rusya ve Belarus'taki tüm operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

09:45

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerin Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdiğini duyurdu.

08:33

Zaporizhzhya (Zaporjiya) Nükleer Santralı'nda çıkan yangının söndürüldüği belirtildi. Zaporijya Nükleer Santralı Basın Servisi yetkilisi, "Santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını yinelemek istiyorum" dedi.

08:13

Rusya'nın kuşatması Ukrayna'nın 3 farklı kanadından merkeze doğru ilerliyor. Kiev, Harkov, Odessa, Herson, Zaporijya ve Çernihiv kentleri saldırı altında.

06:52

"PATLARSA, ÇERNOBİL'DEN 10 KAT BÜYÜK OLUR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını ifade ederek, “Patlarsa, Çernobil’den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı” dedi.

04.40

UKRAYNA'DAKİ NÜKLEER SANTRAL SAHASINDA YANGIN

Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı. Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

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Yangının çıktığı santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını duyuran Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi yetkilisi Andrey Tuz, santral personelinin güvenliğin sağlanması için gerekenleri yaptığını aktardı.

01:48

ALMAN BAŞBAKANDAN ÇAĞRI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus birliklerinin Ukrayna'dan geri çekilmesini ve çatışmaların durması gerektiğini söyledi.

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01:43

S&P'DEN RUSYA'YA BİR NOT İNDİRİMİ DAHA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "BB+" ve yerel para cinsinden "BBB-" olan kredi notlarını "CCC-"ye indirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev yakınlarındaki 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu neden durdu?Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev yakınlarındaki 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu neden durdu?

01:40

KİEV'DE ŞİDDETLİ PATLAMA

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.

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Son dakika... Zelenskiy çağrı yapmıştı! ABD'den yanıt geldi: Rusya ile savaşa yol açarSon dakika... Zelenskiy çağrı yapmıştı! ABD'den yanıt geldi: Rusya ile savaşa yol açar

01:31

UKRAYNA, RUSYA VE 7 AVRUPA ÜLKESİNE SINIR DIŞI İŞLEMLERİNİ DURDURDULAR

ABD yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki "insani krizi" gerekçe göstererek Ukrayna, Rusya ve 7 Avrupa ülkesine sınır dışı işlemlerini durdurduğu bildirildi.

CBS kanalına konuşan ve isminin açıklanması istemeyen iki ABD'li yetkili ise ABD'nin Ukrayna'nın yanı sıra Rusya, Belarus, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya'ya da sınır dışı işlemlerini durdurduğunu kaydetti.

01:09

DSÖ, UKRAYNA'YA 36 TON TIBBİ MALZEME GÖNDERDİ

Ukrayna'daki siviller için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tıbbi yardımlarını taşıyan kargo uçağının, Polonya'daki Varşova Havalimanı'na iniş yaptığı açıklandı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, toplam 36 tonluk tıbbi ekipmanın, örgütün Dubai'deki deposundan uçağa yüklenerek Ukrayna'nın komşu ülkelerinden Polonya'ya ulaştırıldığı bildirildi.

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00:47

RUSYA'DA EYLEMLER SÜRÜYOR

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için protesto eylemleri devam ediyor.

Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protesto eylemlerine yüzlerce kişi katıldı.

00:14

ABD: UKRAYNA İLE ANLIK İSTİHBARAT PAYLAŞIYORUZ

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in, Amerikan ordusunun Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşımında bulunmadığı açıklaması üzerine Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşıldığını bildirdi.

Son dakika: Putin böyle duyurdu.. Son dakika: Putin böyle duyurdu.. "Kabul etmiyorum"


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Yüzyıllardır dünyanın başına bela olan Rusları tarihin karanlık sayfalarına gömme zamanı geldi.Tüm dünya birlik olup Rusların fişini çekmelidir.
Bu Zelensky niye Avrupayı her sefasında Savaşa çekmek istiyor,sende mi ABD taraftarısın.
yazdıgın şeye kendin inanıyomusun merak ettim
komedyen bakalım ne zaman alkışlanacak.hala şov yapıyor...
Rol arkadaşlığı yapmış gibi konuşuyorsun kardeş vatanını savunanın cesaretine bak sen .
evet aynen dün yazdım acele yeşil ceviz sirkesi almaya bakın en yüksek oranda içinde kansere radyasyona korucu iyod var ..içindeki iyod cok yüksek hem doğal hem zarasız.günlük 1 cay kaşığı en yükesek iyod haplarından bile oranda iyod sağlıyor vucuda..
@karpinli yeşil ceviz kabuğundan yapılan sirke hani elleri kına gibi yapar o kabuklardan hazırlanmış sirke den olacak. cok yüksek oranda iyod icerir sirke oluştururken

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