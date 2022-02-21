Son dakika: Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu! Rus ordusu ateş açtı, ölüm haberi geldi

Son dakika: Rusya-Ukrayna geriliminde tüm dünyayı endişelendiren bir haber geldi. Günlerdir devam eden gerilim sonrası bölgede kan aktı. Rus ordusunun açtığı ateş sonucu 5 Ukraynalı hayatını kaybetti. Rus ordusu yaptığı açıklamada "Sınırı aşöaya çalışan 5 Ukraynalı sabotajcı etkisiz hale getirildi" denildi.

SON DAKİKA: RUSYA 'VURDUK' DEDİ, UKRAYNA YALANLADI

Ukrayna tarafı ise haberin doğru olmadığını açıkladı.

PUTİN'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki durumun son derece gergin olduğuna işaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Rusya Güvenlik Konseyi ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.

BELARUS SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Rusya ile birlikte ortak tatbikat düzenleyen Belarus, sabah saatlerinde bölgedeki askerlerin kalmaya devam edeceğinin sinyalini vermişti.

Belarus, ülkedeki ortak askeri tatbikata katılan Rus ordusunun “nesnel koşullar oluştuğunda” Rusya'daki ana üslerine geri döneceğini açıkladı.

Belarus Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Belarus'tan çekilmesinin büyük ölçüde Belarus ve Rusya sınırı yakınındaki NATO birliklerinin geri çekilmesine bağlı olduğunu belirtti.

BÖLGEDE NELER OLUYOR?

Rusya’nın Batı ülkelerinin itirazlarına rağmen 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesiyle başlayan gerilim geçen haftalarda adeta bir soğuk savaşa döndü… Kırım’ın ilhakının ardından Ukrayna’nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya’nın son haftalarda bölgedeki asker sayısını artırması uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

Belarus ile Ukrayna sınırına yakın bir bölgede askeri tatbikat yapan Rusya’nın asker, tank ve zırhlı araçlarla birlikte füze sayılarını da artırması ise endişeyi üst noktaya taşıdı.

Son haftalarda başta Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık ve ABD olmak üzere birçok ülke Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmak için kolları sıvasa da henüz taraflardan net bir barış sinyali gelmedi.

