SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında 12. gün! Irpin'de can pazarı: Sivil halk bombalardan son anda kaçtı, dünya korkuyla izledi

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında 12. güne girilirken, Rus ordusu başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürüyor. Rus bombardımanı devam ederken bölgeden gelen fotoğraflar tüm dünyayı dehşete düşürmeye devam ediyor. Kiev'e 20 kilometrelik mesafede bulunan Irpin'de dün tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Şehirdeki sivillerin tahliyesi sürerken bombardıman yeniden başladı ve kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bir anda ateş altında kaldı.

SON DAKİKA | IRPİN'DEN KAÇARKEN BOMBALAR DÜŞMEYE BAŞLADI

Irpin cehenneminden çıkmaya çalışan siviller, tahliye koridorunun vurulması nedeniyle canlarını son anda kurtardı.

"BOMBALAR HEMEN ÖNÜMÜZE DÜŞTÜ"

İrpin cehenneminden çıkmayı başaran Nastia, "9 gün boyunca yer altındaydık. Yiyeceğimiz bitti. Uçaklar, bombalar bütün şehiri vurdu. Günlerdir İrpin'den çıkmak için güvenli zamanı bekliyorduk. Bir türlü kaçmamıza fırsat olmadı.

Düşman ordusu yaklaşınca artık evden çıkma kararı aldık.Komşularımızla birlikte köprüye doğru yola çıktık. Bombalar hemen önümüze düştü. Hayatta kaldığımız için şanslıyız" dedi.

Rus ordusunun Irpin şehir merkezine girdiği ve burada kontrolü sağladığı öğrenildi.

MARİUPOL'DE YÜZBİNLERCE SİVİL MAHSUR

Harkov'da bugün insani yardım koridorunun açılmasını bekleniyor. Mariupol şehrinde de artan saldırılar yüzünden şehirde yüzbinlerce sivil mahsur kaldı.

Bölgedeki Ukraynalılar, Kiev'e geçmeye çalışırken, Rus ordusunun ilerleyişi ise sürüyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

05.08

ABD merkezli medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.