SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında 12. gün! Irpin'de can pazarı: Sivil halk bombalardan son anda kaçtı, dünya korkuyla izledi

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında 12. güne girilirken, Rus ordusu başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürüyor. Rus bombardımanı devam ederken bölgeden gelen fotoğraflar tüm dünyayı dehşete düşürmeye devam ediyor. Kiev'e 20 kilometrelik mesafede bulunan Irpin'de dün tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Şehirdeki sivillerin tahliyesi sürerken bombardıman yeniden başladı ve kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bir anda ateş altında kaldı.
Irpin cehenneminden çıkmaya çalışan siviller, tahliye koridorunun vurulması nedeniyle canlarını son anda kurtardı.
İrpin cehenneminden çıkmayı başaran Nastia, "9 gün boyunca yer altındaydık. Yiyeceğimiz bitti. Uçaklar, bombalar bütün şehiri vurdu. Günlerdir İrpin'den çıkmak için güvenli zamanı bekliyorduk. Bir türlü kaçmamıza fırsat olmadı.
Düşman ordusu yaklaşınca artık evden çıkma kararı aldık.Komşularımızla birlikte köprüye doğru yola çıktık. Bombalar hemen önümüze düştü. Hayatta kaldığımız için şanslıyız" dedi.
Rus ordusunun Irpin şehir merkezine girdiği ve burada kontrolü sağladığı öğrenildi.
Harkov'da bugün insani yardım koridorunun açılmasını bekleniyor. Mariupol şehrinde de artan saldırılar yüzünden şehirde yüzbinlerce sivil mahsur kaldı.
Bölgedeki Ukraynalılar, Kiev'e geçmeye çalışırken, Rus ordusunun ilerleyişi ise sürüyor.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
05.08
ABD merkezli medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.
01.50
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya’nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey’de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.
00.16
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde Ukraynalıların hükümetin sürekliliği konusunda planı olduğunu ifade etti.
23.32
Ukrayna'dan bir milyondan fazla mülteci Polonya'ya geldi.
23.17
Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna askerleri tarafından Harkov'da Ruslara ait tanklar ve zırhlı araçlar imha edildi.
23.14
Ukrayna’nın Irpin kentinin Belediye Başkanı Aleksandr Marşukin, tahliyeler sırasında Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
22.59
Dünyanın dev kulüpleri arasında yer alan EC Boxing’in başarılı sporcusu İgor Shevadzutskiy, Ukrayna’da devam eden savaşa katılarak, çatışmalarda ülkesini savunma kararı aldı.
22.51
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından Harkov’da bulunan televizyon kulesinin vurulduğu duyuruldu.
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