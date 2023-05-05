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  4. SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! Wagner, Bahmut'tan çekilme kararı aldı

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! Wagner, Bahmut'tan çekilme kararı aldı

05.05.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Çatışmaların yoğunlaştığı Bahmut'ta Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Prigojin çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Prigojin yaptığı açıklamada "Wagner birimlerini Bahmut'tan çekiyorum çünkü mühimmat yokluğunda boşu boşuna yok olup gidecekler. Cephanemiz yüzde 70 oranında eksik. Şoygu! Gerasimov! Nerede bu mühimmat?" dedi.

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! Wagner, Bahmut'tan çekilme kararı aldı

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'den beri devam eden savaşta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna'nın büyük saldırıya hazırlandığı savaşta, Bahmut kentinde Rus ve Ukraynalı güçlerin çatışması yoğunlaşmıştı. Savaşın kritik noktası olarak belirtilen Bahmut'ta Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri, yetersiz mühimmat desteği nedeniyle kayıpların çok olduğunu açıklamıştı.

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WAGNER, BAHMUT'TAN ÇEKİLİYOR

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Prigojin yaptığı yeni açıklamada Bahmut'tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Prigojin mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs’ta kentten çekileceklerini ifade etti.

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Prigojin

Prigojin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Wagner savaşçıları adına ve Wagner komutanlığı adına, yaralarımızı sarmak için 10 Mayıs 2023'te Bahmut yerleşimindeki mevzileri savunma bakanlığının birimlerine devretmek ve Wagner'in kalıntılarını lojistik kamplara çekmek zorunda olduğumuzu beyan ederim.

Wagner birimlerini Bahmut'tan çekiyorum çünkü mühimmat yokluğunda boşu boşuna yok olup gidecekler.

"NEREDE BU MÜHİMMAT"

Cephanemiz yüzde 70 oranında eksik. Şoygu! Gerasimov! Nerede bu mühimmat?"

Kaynak: AA


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Rusya Ukrayna wagner

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