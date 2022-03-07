SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında son durum! ABD'den Rusya'ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında 12. güne girilirken, Rus ordusu başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürüyor. Rus bombardımanı devam ederken bölgeden gelen fotoğraflar tüm dünyayı dehşete düşürmeye devam ediyor. Kiev'e 20 kilometrelik mesafede bulunan Irpin'de dün tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Şehirdeki sivillerin tahliyesi sürerken bombardıman yeniden başladı ve kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bir anda ateş altında kaldı. SON DAKİKA | IRPİN'DEN KAÇARKEN BOMBALAR DÜŞMEYE BAŞLADI Irpin cehenneminden çıkmaya çalışan siviller, tahliye koridorunun vurulması nedeniyle canlarını son anda kurtardı. "BOMBALAR HEMEN ÖNÜMÜZE DÜŞTÜ" İrpin cehenneminden çıkmayı başaran Nastia, "9 gün boyunca yer altındaydık. Yiyeceğimiz bitti. Uçaklar, bombalar bütün şehri vurdu. Günlerdir İrpin'den çıkmak için güvenli zamanı bekliyorduk. Bir türlü kaçmamıza fırsat olmadı. Düşman ordusu yaklaşınca artık evden çıkma kararı aldık.Komşularımızla birlikte köprüye doğru yola çıktık. Bombalar hemen önümüze düştü. Hayatta kaldığımız için şanslıyız" dedi. Rus ordusunun Irpin şehir merkezine girdiği ve burada kontrolü sağladığı öğrenildi. MARİUPOL'DE YÜZBİNLERCE SİVİL MAHSUR Harkov'da bugün insani yardım koridorunun açılmasını bekleniyor. Mariupol şehrinde de artan saldırılar yüzünden şehirde yüzbinlerce sivil mahsur kaldı. Bölgedeki Ukraynalılar, Kiev'e geçmeye çalışırken, Rus ordusunun ilerleyişi ise sürüyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri... 13.25 ABD'DEN RUSYA'YA GÖZDAĞI: UÇAKLAR TEYAKKUZDA BEKLİYOR ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Litvanya'da yaptığı konuşmada "Uçaklar teyakkuzda bekliyor, Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız" dedi. Blinken NATO'nun savunma pozisyonunu sürekli olarak gözden geçirdiğini ve daha fazla kalıcı sevkiyat seçeneğinin masada olduğunu vurguladı.

12.45 RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA'DA 2 BİN 396 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi. Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da yok ettiği silah ve altyapı konusunda bilgi verdi. Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın 10 yerleşim birimini ele geçirdiğini belirten Konaşenkov, "Smolyaninovo, Voyevodivka, Kreminna, Kudryaşivka, Borovenki, Purdivka, Zamulivka yerleşim birimleri kontrol altına alındı. 6 kilometrelik ilerleme kaydedildi." dedi. Ayrıca, Azov, Novotatarivka, Mirne yerleşim birimlerinin de ele geçirildiğini kaydeden Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentine doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Ukrayna'da askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerinin altını çizen Konaşenkov, "Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 82 komuta ve iletişim merkezi, 119 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 76 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı. Konaşenkov, toplamda Ukrayna'da 827 tank ve çeşitli zırhlı araç, 84 çok namlulu roketatar, 304 havan topçusu, 603 özel askeri araç ve 78 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı. "6 İNSANİ KORİDOR AÇILDI" Bugün saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkesin ilan edildiğine ve 6 insani yardım koridorunun açıldığına dikkati çeken Konaşenkov, "Koridorlar şu şekilde; Kiev-Gomel, Mariupol-Zaporijya, Mariupol-Rostov-na-Donu, Harkiv-Belgorod, Sumi-Belgorod, Sumi-Poltava." dedi. Konaşenkov, Rus ordusunun tahliye süresince İHA'lar ile alanı kontrol edeceklerini bildirdi.

12.00 UKRAYNA, KARADENİZ’DE RUS SAVAŞ GEMİSİNİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa’nın yakınında bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu bildirdi. Bratçuk, “Bir düşman gemisi daha eksildi.” ifadesini kullandı.

10.50 CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Kalın, yaptığı açıklamada ''Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz.'' dedi.

10.00 ATEŞKES BAŞLADI Rusya - Ukrayna savaşında insani koridor için ateşkes başladı.

09.20 Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Üçüncü Avrupa Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, Berlin'in Batı'nın Rusya karşıtı tutumuyla tamamen ortaklaştığını ve Moskova ile diyalog kanallarını kapattığını söyledi.

09.10 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'daki askeri harekat sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile açık bir iletişim kanalına sahip olmanın gerekli olduğuna işaret etti.

08.30 RUSYA: 4 KENTTE İNSANİ KORİDOR AÇILACAK Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev, Harkov, Sumi ve Mariupol'den insani koridor açılacağını duyurdu. Söz konusu ateşkesin saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

06.30 'RUS ORDUSU KİEV'İ ALMAK İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI' Ukrayna ordusu, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e baskın yapmayı planladığını bildirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Rus birlikleri Kiev için hazırlıklara başladı. Ordu, Kiev'in batı eteklerindeki Irpin şehrinde, Rus birliklerinin tank ve motorlu piyade birimleriyle başkente doğru ilerlemenin yanı sıra Brovarsky ve Boryspil ilçeleri üzerinden Kiev'in doğu eteklerine ulaşmaya çalıştığını söylüyor.

06.16 Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Rusya Merkez Bankası ile işlemlerini durduracağını söyledi.

05.08 ABD merkezli medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.

01.50 ZELENSKİY: MAHKEME SENİ BEKLİYOR Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya’nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey’de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.

00.16 ABD: ZELENSKİY'NİN ÖLDÜRÜLMESİ HALİNDE... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde Ukraynalıların hükümetin sürekliliği konusunda planı olduğunu ifade etti.

23.32 Ukrayna'dan bir milyondan fazla mülteci Polonya'ya geldi.

23.17 Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna askerleri tarafından Harkov'da Ruslara ait tanklar ve zırhlı araçlar imha edildi.

23.14 Ukrayna’nın Irpin kentinin Belediye Başkanı Aleksandr Marşukin, tahliyeler sırasında Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

22.59 Dünyanın dev kulüpleri arasında yer alan EC Boxing’in başarılı sporcusu İgor Shevadzutskiy, Ukrayna’da devam eden savaşa katılarak, çatışmalarda ülkesini savunma kararı aldı.