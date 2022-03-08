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  4. SON DAKİKA | Rusya- Ukrayna savaşında son durum! Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

SON DAKİKA | Rusya- Ukrayna savaşında son durum! Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

08.03.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşının 13. gününe girilirken, sıcak bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Rus ordusu Başkent Kiev'in kapısına kadar dayanırken, sivillerin tahliyesi sürüyor. Ukrayna ordusu tüm gücüyle direnirken, Rus ordusundaki madalyalı generallerden olan Tümgeneral Vitali Gerasimov'un öldürüldüğü iddia edildi. İşte Rusya-Ukrayna savaşında son durum...

SON DAKİKA | Rusya- Ukrayna savaşında son durum! Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukraybna'yı işgal girişimi sürüyor. 13. gününe girilen savaşta dün gerçekleşen 3. tur barış görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. Rus ordusu Kiev'i kuşatırken; Moskova yönetimi, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti. Savaşın başından bu yana ilk kez başkanlık ofisinden halka seslenen Zelenskiy "müzakerelere devam" mesajı verirken, kimseden korkmadığını duyurdu.

SON DAKİKA | RUS GENERAL VİTALİ GERASİMOV ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Direktörlüğü, Rus general 41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un Harkiv yakınlarındaki çatışmada öldürüldüğünü iddia etti.

Gerasimov'un ikinci Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında yer aldığı belirtildi.

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Harkiv yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybettiği iddia edilen Valeri Gerasimov'un Kırım dönüşü madalya aldığı da aktarıldı.

Harkiv çatışmasında Gerasimov'un dışında yüksek rütbeli başkaca Rus askerlerin de öldüğü öne sürüldü.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son dakika haberleri;

'RUS GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

04.10

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rus Ordusu Tümgenerali Vitaly Gerasimov'un Harkov yakınlarında öldürüldüğünü iddia etti.

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01:44

"DOĞRUDAN KONUŞMASINI İSTİYORUZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan konuşmalarını istediklerini kaydetti.

00:01

2 RUS SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya’nın topraklarını işgale karşı direnen Ukrayna ordusu, Rus savaş uçaklarını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna ordusunun başkent Kiev ve Jitomir’de 2 Rus savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

23:49

GEÇİCİ ATEŞKES KARARI

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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