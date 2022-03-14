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  4. SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı

14.03.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberlerinin gelmeye devam ettiği Rusya-Ukrayna savaşının 19. gününde çatışmalar devam ediyor. Başkent Kiev de dahil olmak üzere Rus birliklerinin kentlere ilerleyişi sürerken, Rus birlikleri, bu sabah Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu. Bombardıman sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. İşte Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili dakika dakika tüm detaylar...

Sıcak bölgeden gelen son dakika haberlerine göre Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı 19'uncu gününde devam ediyor. Geçici ateşkes kararları alınsa da, birçok kentte çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Kiev'e doğru ilerleyişi sürerken, Rus birlikleri, bu sabah Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu. Bombardıman sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında dakika dakika bölgede yaşanan tüm gelişmeler...

11:30

RUSYA, UKRAYNA'NIN 3 BİN 920 ASKERİ ALTYAPI TESİSİNİ İMHA ETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 3 bin 920 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'da imha edilen silahlar konusunda bilgi paylaşan Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da toplam 3 bin 920 askeri altyapı tesisi imha edildi. 143 insansız hava aracı (İHA), 1267 tank ve çeşitli zırhlı araç, 124 çok namlulu roketatar, 457 obüs ve havan topu, 1028 özel askeri araç yok edildi."

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11:00

KUŞATMA ALTINDAKİ KİEV’DE TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Rus birliklerinin ilerleyişini sürdürdüğü başkent Kiev’de kadın ve çocukların tahliyeleri sürüyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, kurtarma ekipleri, kolluk kuvvetleri, doktorlar ve Ukrayna Kızılhaç Derneği gönüllülerinin Brovary bölgesindeki vatandaşları tahliye ettiklerini duyurdu. Bölgede savaştan etkilenenler için psikolojik destek ve gıda yardımı da yapıldığı belirtildi.

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10:00

RUS BİRLİKLERİ KİEV’DE BİR APARTMANI VURDU

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.10 sıralarında Rus birliklerince atılan havan topu, başkent Kiev’in kuzeyindeki Obolosnkyi bölgesindeki 9 katlı bir apartmana isabet etti.

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Apartmanda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Acil servis, yangının 2 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu.

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Görüntülerde, Ukrayna vatandaşlarının yangın merdivenleriyle kurtarıldığı anlar yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna son dakika haberi
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