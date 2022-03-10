Son dakika! Rusya-Ukrayna savaşından korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Rusya-Ukrayna savaşından son dakika haberleri: Tüm dünyanın takip ettiği savaş 15'inci gününe girdi. İki ülke arasında, sivillerin tahliyesi için zaman zaman geçici ateşkes kararı alınsa da Rusya'nın saldırıları ve Kiev'e ilerleyişi devam ediyor. Birçok bölge ve kentte çatışmalar ve bombardımanlar sürerken, Mariupol'da yaşananlar adeta dehşete düşürdü. Dün, Rusya tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında bir çocuk sağlığı merkezi vuruldu. Korkunç saldırının ardından ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü. Öte yandan Mariupol'da yaşanan can kayıplarının 1200'ü geçtiği öğrenilirken, cesetlerin ise toplu mezarlara gömüldüğü ortaya çıktı. İşte korkunç savaşta yaşanan son dakika gelişmeleri... 10.06 RUSYA'DA HARKOV'A SALDIRI Rusya’nın Ukrayna’da Harkov’da yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

09.10 RUSYA'DAN 'HASTANE VURULDU' HABERLERİNE YALANLAMA Rusya, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki eski doğum hastanesinin uzun süredir askerler tarafından kullanıldığını öne sürerek, askerlerinin bir çocuk hastanesi vurduğu haberini "sahte haber" olarak nitelendirdi.

08.40 ÇOCUK HASTANESİ SALDIRISINA TEPKİLER Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mairupol'daki hastane bombalaması için 'dehşet verici' ifadesini kullandı. Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akan kanın hemen durdurulması çağrısında bulundu. Beyaz Saray da saldırıyı 'barbarca' olarak nitelerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise 'ahlaksızlık' ifadesini kullandı.

08.00 TOPLU MEZARLARA GÖMÜLDÜLER Çocuk hastanesinin vurulmasıyla gündeme gelen Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'de, Rus işgalcilerin bombardımanında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.

04.15 ZELENSKİY, SİVİLLERE SİLAH KULLANMA HAKKI VEREN YASAYI İMZALADI Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı. Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor. Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.

02.20 "İNSANİ YARDIM KORİDORU OLUŞTURULACAK" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi. Ukrayna'da sivillerin tahliye sürecine değinen Zelenskiy, şunları kaydetti: Başkent Kiev bölgesi ile Sumi ve Enerhodar kentlerinde 3 insani yardım koridorunu organize edebildik. 35 bine yakın insan kurtarıldı. Yarın devam edeceğiz. 6 insani yardım koridoru hazırlıyoruz. Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden de insanları çıkaracağız.