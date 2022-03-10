Son dakika! Rusya-Ukrayna savaşından korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Rusya-Ukrayna savaşından son dakika haberleri: Tüm dünyanın takip ettiği savaş 15'inci gününe girdi. İki ülke arasında, sivillerin tahliyesi için zaman zaman geçici ateşkes kararı alınsa da Rusya'nın saldırıları ve Kiev'e ilerleyişi devam ediyor. Birçok bölge ve kentte çatışmalar ve bombardımanlar sürerken, Mariupol'da yaşananlar adeta dehşete düşürdü.
Dün, Rusya tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında bir çocuk sağlığı merkezi vuruldu. Korkunç saldırının ardından ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü. Öte yandan Mariupol'da yaşanan can kayıplarının 1200'ü geçtiği öğrenilirken, cesetlerin ise toplu mezarlara gömüldüğü ortaya çıktı.
İşte korkunç savaşta yaşanan son dakika gelişmeleri...
10.06
Rusya’nın Ukrayna’da Harkov’da yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.
09.10
Rusya, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki eski doğum hastanesinin uzun süredir askerler tarafından kullanıldığını öne sürerek, askerlerinin bir çocuk hastanesi vurduğu haberini "sahte haber" olarak nitelendirdi.
08.40
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mairupol'daki hastane bombalaması için 'dehşet verici' ifadesini kullandı.
Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akan kanın hemen durdurulması çağrısında bulundu.
Beyaz Saray da saldırıyı 'barbarca' olarak nitelerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise 'ahlaksızlık' ifadesini kullandı.
08.00
Çocuk hastanesinin vurulmasıyla gündeme gelen Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'de, Rus işgalcilerin bombardımanında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.
04.15
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı. Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor. Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.
02.20
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi.
Ukrayna'da sivillerin tahliye sürecine değinen Zelenskiy, şunları kaydetti: Başkent Kiev bölgesi ile Sumi ve Enerhodar kentlerinde 3 insani yardım koridorunu organize edebildik. 35 bine yakın insan kurtarıldı. Yarın devam edeceğiz. 6 insani yardım koridoru hazırlıyoruz. Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden de insanları çıkaracağız.
23:00
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyen Zelenskiy, “Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı. Bu durumdan ancak bu şekilde çıkabiliriz. Ayrıntıları henüz konuşamayız. Başkanlar arasında henüz doğrudan bir temasımız olmadı. Ancak başkanlar düzeyindeki görüşmelerden sonra bu savaşı sonlandırabiliriz” dedi.
Daha önce Rusya’nın öne sürdüğü Donbass’taki Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığının tanınması ve Kırım’ın Rus topraklarında görülmesinin kabulü gibi şartlar hakkında konuşan Zelenskiy, “Bunlar benim verebileceğim kararlar değil” ifadelerini kullandı.
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