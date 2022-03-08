Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşının 13. gününde sızan rapor şok etkisi yarattı: Savaşı kaybettik ama kimse korkusundan Putin'e söyleyemiyor

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 13. gün geride kaldı. Birçok şehri bombalarla harabeye çeviren Rus ordusu, başkent Kiev'in kapılarına dayansa da Moskova istediği hedeflere bir türlü ulaşamadı. Rus ordusu sahada güçlü bir direnişle karşılaşırken, art arda ağır kayıplar vermeye başladı. Ortaya çıkan bir rapor ise Rusya'nın geldiği noktayı özetler nitelikte.

SON DAKİKA | RUS CASUSLARIN HAZIRLADIĞI RAPOR ORTAYA ÇIKTI: SAVAŞI ÇOKTAN KAYBETTİK

İngiliz medyası, Rus istihbarat birimi FSB'nin hazırladığı bir raporda Rusya'nın savaşta büyük bir başarısızlık örneği gösterdiğinin belirtildiğini aktardı.

KORKUDAN KİMSE PUTİN'E SÖYLEYEMİYOR

Daily Star gazetesinde yer alan haberde Sovyetler Birliği'nin önde gelen kurumlarından KGB'nin modern hali olan FSB'den yetkili ve casusların hazırladığı raporda, "Savaşın çoktan kaybedildiği" belirtildi. Fakat bu bilgiyi kimsenin Putin'e söylemeye cesaret edemediği de belirtilirken, konuyla ilgili bir açıklama yapan Rus bir yetkili bu durumu Nazi Almanyası'nda yaşananlara benzetti.

"RAPORU ZAFER KAZANMIŞIZ GİBİ YAZMALIYIZ"

FSB'nin raporunda Rusların zayiatının 10 bine ulaşmış olabileceği kaydedilirken, Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi verilerine göre şu ana kadar 498 asker yaşamını yitirdi. Fakat konuyla ilgili bir açıklama yapan bir yetkili "Birçok birlikle temas kesildiği için hükümetten kimse tam rakamı bilmiyor" yorumunu yaptı. Yetkili, "Raporu ve analizi sanki Rusya zafer kazanmış gibi yazmalısınız. Aksi takdirde sizin yaptığınız iyi iş sorgulanır" dedi.

"BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMEMESİ"

İngiliz medyasında yer alan raporda, FSB savaştaki başarısızlığın faturasını Moskova yönetimine kesti. Raporda, "İşgalin başarısız olmasının sebebi önceden bir bilgi verilmemesi ve batının yaptırımlarına karşı hazırlıksız olunması" denildi.

"KADİROV DA DURUMDAN RAHATSIZ" İDDİASI

Raporda ayrıca Haziran'a kadar savaşın bitmesi gerektiği kaydedilirken aksi takdirde ekonominin çökeceği uyarısı da yapıldı. Öte yandan Sözcü'de yer alan habere göre Putin'in müttefiki olan Ramazan Kadirov'un da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği suikast timinin de imha edilmesinden rahatsız olduğu kaydedildi.

"ZELENSKİY SUİKASTE UĞRASA BİLE..."

Raporda, "Eğer Zelenskiy suikasta uğrasa bile Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi için 500 binden fazla askere ihtiyacı var ve buna tedarik ve lojistik personeli dahil değil" denildi.



