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  4. SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Rus hava birlikleri Harkov'a indi, Kiev direniyor (Canlı)

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Rus hava birlikleri Harkov'a indi, Kiev direniyor (Canlı)

02.03.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna işgalinde 7. güne girildi. Gece boyu başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken, Rus hava birliklerinin Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'a indiği iddia edildi. ABD hava sahası ise tüm Rus uçaklarına kapatıldı. İşte Rusya-Ukrayna savaşında son durum...

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Rus hava birlikleri Harkov'a indi, Kiev direniyor (Canlı)

ÖNEMLİ GELİŞMELER

  • RUS HAVA BİRLİKLERİ HARKOV'A İNDİ
  • ABD HAVA SAHASI, RUS UÇAKLARINA KAPATILDI
  • İNGİLTERE'DEN BELARUS'A YAPTIRIM

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 7. güne girilirken, çatışmalar her geçen dakika şiddetleniyor. Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişi devam ederken, gece boyu kentten patlama sesleri yükseldi. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Kiev'de halk geceyi sığınaklarda geçirdi. Çatışmalar Harkov'da da şiddetlendi. Rus ordusu Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkov'a hava birliklerini indirdi. ABD hava sahası ise tüm Rus uçaklarına kapatıldı. İşte Rusya’nın Ukrayna saldırısında saat saat son dakika haberleri...

06:25

RUS HAVA BİRLİKLERİ HARKOV'A İNDİ

Ukrayna ordusu, Rus hava birliklerinin Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a indiğini duyurdu.

PARASUT

06:14

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing şirketi, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin ardından Boeing'in Rus havayollarına verdiği desteği askıya alacağını duyurdu.

05:15

ABD HAVA SAHASI, RUS UÇAKLARINA KAPATILDI

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak, Rusya'yı daha da izole ederek ve ekonomilerine ek bir baskı ekleyerek müttefiklerimize katılacağımızı duyuruyorum" dedi. Biden, ABD güçlerinin "Ukrayna'daki Rus güçleriyle çatışmaya girmediğini ve girmeyeceğini" açıkladı.

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04:56

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel İzleme Misyonu üyeleri, Ukrayna'nın Harkov kentindeki Rusya ile Ukrayna askerleri arasında çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Dnipro kentine tahliye edildi.

02:36

KANADA'DAN YAPTIRIM KARARI

Kanada hükümeti, Ukrayna'da devam eden Rus işgali nedeniyle Rusya'ya birtakım ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamasının ardından bu hafta sonu itibariyle Kanada limanlarından Rus gemilerinin geçişini yasaklayacağını duyurdu.

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02:16

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kesintisiz devam ederken, Rusya tarafından atılan bir roket yerel saatle 12.00 sularında Ukrayna’nın Odessa kentine bağlı Dachnoye köyüne isabet etti. Düzenlenen roketli saldırıda, köyde yaşayan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Ukrayna Devleti Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda doğalgaz boru hatlarının zarar gördüğü, 9 evin ve 1 garajın ise kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

OLU

01:10

İNGİLTERE'DEN BELARUS'A YAPTIRIM

İngiltere hükümeti, Ukrayna'nın işgalinde Rusya'ya yardımcı olan rolü nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulayacağını duyurdu.

01:06

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü.

Rusya Savunma Bakanlığının Kiev'de Ukrayna istihbaratına, merkezleri vuracağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde kentte büyük patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, nerelerin hedef alındığını açıklamadı.

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23:56

Rusya'nın, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a yönelik saldırıları da sürüyor. Rus güçlerinin dün şehre düzenlediği roket saldırılarında en az 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

19:00

TV KULESİ VURULDU

Kiev'deki saldırıda, Ukrayna Acil Durumlar Servisi ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.


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Kiev Rusya Ukrayna son dakika haberi
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