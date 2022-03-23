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  4. SON DAKİKA: Rusya'ya bir şok daha! En sonunda G20'den de ayrılıyor: Çin ve Hindistan etkisi...

SON DAKİKA: Rusya'ya bir şok daha! En sonunda G20'den de ayrılıyor: Çin ve Hindistan etkisi...

23.03.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: ABD ve diğer Batı ülkelerinin Rusya'yı G20'den çıkarmak için bir hamle düşündükleri iddia edildi. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken çok sayıda ülkeden Rusya'ya peş peşe ağır yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya G-20'den çıkarılacak mı? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Rusya'ya bir şok daha! En sonunda G20'den de ayrılıyor: Çin ve Hindistan etkisi...

Reuters'in haberine göre, Polonya Salı günü ABD'li yetkililere Rusya'nın gruptaki yerine geçmeyi önerdi ve "olumlu yanıt" alındı. Ukrayna'ya savaş açan Rusya, G20'den çıkarılabilir. Polonya, Rusya'nın yerine birliğe davet edilebilir.

G20, iklim değişikliği ve kalkınma dahil olmak üzere küresel ekonomiyi etkileyen konularda eylemleri koordine etmeyi amaçlayan dünyanın en büyük ekonomilerinden biri.

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ÇİN VE HİNDİSTAN ENGEL OLABİLİR!

Böyle bir kararın, Batı'dan Rusya'ya karşı uygulanan mevcut ekonomik yaptırımları artıracağı öngörülüyor. Ancak analistler kararın Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere diğer önemli G20 ülkeleri tarafından büyük olasılıkla veto edileceğini öne sürüyorlar.

Bunun sonucunda, bazı uzmanlar G7 Batılı müttefiklerinin bu yıl G20 toplantılarını boykot edebileceğini tahmin ediyor ve grubun şu anki başkanı olan Endonezya'nın bu konuda uyarıldığı ifade ediyor ancak Jakarta konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Putin:

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ise, Salı günü sorulduğunda, "Uluslararası kurumlarda ve uluslararası toplumda Rusya için iş olanakları olamayacağına inanıyoruz." dedi.

KIRIM'I İLHAK ETTİKTEN SONRA ATILMIŞTI

Rusya ayrıca, 2000'lerde G8'e genişletilen G7'nin de bir parçasıydı ancak 2014'te Kırım'ı ilhak ettikten sonra gruptan atılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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