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Son dakika: Rusya'ya karşı yeni hamle... Mutabık kaldılar!

28.02.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu, Moskova yönetimine uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. ABD ve müttefikleri Rusya’ya karşı yeni yaptırımları uygulama konusunda mutabık kaldı.

Son dakika: Rusya'ya karşı yeni hamle... Mutabık kaldılar!

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri müdahale kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Birçok ülke Moskova yönetimine karşı yaptırım kararı alırken, yeni yaptırımlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. Son olarak ABD ve müttefikleri Rusya’ya karşı yeni yaptırımları uygulama konusunda mutabık kaldı. İşte haberin detayları...

BİDEN YAZILI AÇIKLAMA YAPACAK

NTV'den Hüseyin Günay'ın aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık, Kanada, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve NATO liderleriyle Ukrayna konusundaki son gelişmeleri konuşmuştu.

Biden'ın ilerleyen dakikalarda yazılı açıklama yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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