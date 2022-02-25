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  4. Son dakika: Rusya'ya net yanıt! "İlişkilerin normalleşmesi mümkün değil"

Son dakika: Rusya'ya net yanıt! "İlişkilerin normalleşmesi mümkün değil"

25.02.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı İngiltere'den net yanıt geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptırım açıklaması yaparak, Ukrayna'ya yönelik saldırıdan sonra Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Son dakika: Rusya'ya net yanıt! "İlişkilerin normalleşmesi mümkün değil"

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan yaptırımlara ilişkin açıklama geldi. Johnson ülkesinin yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Johnson'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı NATO Olağanüstü Zirvesi'ndeki konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Johnson, NATO liderlerine, Ukrayna'yı bir felaketin sardığını ve Putin'in Soğuk Savaş sonrası düzeni bozmak için intikamcı bir misyonla meşgul olduğunu belirtti.

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SWIFT ÇAĞRISI

NATO üyelerini, Putin'in hırslarının burada bitmeyebileceği ve bunun küresel sonuçları olan Avrupa-Atlantik krizi olduğu konusunda uyaran Johnson, liderleri Putin ve rejimine azami acıyı yaşatmak için finansal iletişim sistemine (SWIFT) karşı derhal harekete geçmeye çağırdı.

Johnson, İngiltere'nin dün açıkladığı yaptırım paketine ek olarak ülkesinin, Putin ve Lavrov'a yakında yaptırım uygulayacağını duyurdu.

"RUSYA İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Dünyanın, Putin'in bu saldırganlık eyleminde başarısız olacağından emin olması gerektiğini dile getiren Johnson, Ukrayna'nın güçlü bir direniş gösterdiğinin altını çizdi.

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Boris Johnson, bu eylemden sonra Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek konuşmasında, İngiltere'nin doğu kanadında NATO'ya yaptığı yeni teklifin ayrıntılarını özetledi.

"ASKERİ DESTEK KONUSUNDA HAZIRIZ"

Ülkesinin, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nın, İngiltere Silahlı Kuvvetlerinden NATO'ya askeri destekte daha ileri gitme talebine hazır olduğunu söyleyen Johnson, NATO'nun Avrupa güvenliğinin geleceğinde önceliğe sahip olması gerektiğini ve şimdi güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi. (AA)

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İngiltere Rusya Ukrayna
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