Son dakika! S-400'leri taşıyan bir uçak daha Mürted'e indi

Rusya'dan satın alınan S-400 Hava ve Füze Savunma Sistem'inin sevkiayatı sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onuncu uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/TKSIZQL2Y8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Temmuz 2019



