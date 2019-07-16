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Son dakika! S-400'leri taşıyan bir uçak daha Mürted'e indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 07:43 | Son Güncelleme

Rusya'da satın alınan S-400 Hava Savunma Sistemi'nin parçalarını taşıyan onuncu uçak Ankara'daki Mürted Hava Medyanı'na indi.

Son dakika! S-400'leri taşıyan bir uçak daha Mürted'e indi

Rusya'dan satın alınan S-400 Hava ve Füze Savunma Sistem'inin sevkiayatı sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.


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