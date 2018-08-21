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Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi belirlendi. Rusya'nın Ifax haber ajansı, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 savunma sistemini 2019'da teslim etmeye başlayacağını duyurdu.

Son dakika olarak geçen haberin ayrıntıları geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
S-400 Rusya

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