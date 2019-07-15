Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

S-400'lerin sevkiyatının dördüncü gününde Rusya'dan gelen uçaklar inmeye devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak da Ankara'ya indi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." denildi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/0ZrpQYWxtD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Temmuz 2019



