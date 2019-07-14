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Son dakika! S-400 teslimatında beşinci uçak Ankara'ya indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 07:51 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre S-400 Hava Savunma Sistemi'nin malzemelerinin sevkiyatı kapsamında beşinci uçak Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na indi.

Son dakika! S-400 teslimatında beşinci uçak Ankara'ya indi

Son dakika haberine göre Rusya'dan alınan S-400 Hava Savunma Sistemi'nin teslimatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı." denildi.


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