Son dakika: Saadet Partisi Libya tezkeresi kararını açıkladı

Saadet Partisi, bugün TBMM'ye gelecek 'Libya' tezkeresine ilişkin kararını açıkladı. CNNTürk muhabiri Ünal Kaya "Saadet Partisi'nin 'evet' oyu vereceğini öğrendik" açıklamasını yaptı.

TBMM BUGÜN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR



TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrısının ardından bugün olağanüstü toplanıyor.

TEK GÜNDEM MADDESİ OLACAK



Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açılacak. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak.

CHP 'HAYIR' DİYECEK



AK Parti ve MHP'nin desteklediği tezkereye CHP, 'hayır' oyu kullanacaklarını açıkladı. İYİ Parti'nin ise karar verme süreci devam ediyor.



