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  4. Son dakika: Saadet Partisi Libya tezkeresi kararını açıkladı

Son dakika: Saadet Partisi Libya tezkeresi kararını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Saadet Partisi, Türk askerinin Libya'ya gitmesine izin veren tezkereye 'evet' oyu vereceğini açıkladı.

Son dakika: Saadet Partisi Libya tezkeresi kararını açıkladı

Saadet Partisi, bugün TBMM'ye gelecek 'Libya' tezkeresine ilişkin kararını açıkladı. CNNTürk muhabiri Ünal Kaya "Saadet Partisi'nin 'evet' oyu vereceğini öğrendik" açıklamasını yaptı.

TBMM BUGÜN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrısının ardından bugün olağanüstü toplanıyor.

TEK GÜNDEM MADDESİ OLACAK

Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açılacak. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak.

CHP 'HAYIR' DİYECEK

AK Parti ve MHP'nin desteklediği tezkereye CHP, 'hayır' oyu kullanacaklarını açıkladı. İYİ Parti'nin ise karar verme süreci devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
libya tezkeresi Saadet Partisi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Helal olsun. Bu dik duruşu diğer partilerden de bekliyoruz millet olarak
aklin yolu birdir
1 oy :)
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