Son dakika! Saadet Partisi 'Libya Tezkeresi' kararını değiştirdi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya'ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında görüşülüyor. Tezkere ile ilgili sabah saatlerinde genel merkezden yazılı bir açıklama yapan Saadet Partisi, tezkereye destek verdiğini dile getirmişti.

Saadet Partisi'nin açıklamasının ardından milletvekillerinden Cihangir İslam Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmelere katılmayacağını açıklamış, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise katılıp konuşma yapacağını belirtmişti.

"TEZKEREYİ KABUL ETMEDİĞİMİZİ SAADET PARTİSİ ADINA İFADE EDİYORUM"

Kürsüden konuşan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Tezkereyi kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade ediyorum. Libya'da yaşanacakların tüm sorumluluğu iktidarın omuzlarındadır. Buna ortak olmayacağız" diyerek tezkereyi reddetti.

Libya Tezkeresi’nin kabul edilmesi için, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun 2 kabul' oyu vermesi gerekiyor.

