Son Dakika: Saat 21.00'i işaret etmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım "Bazı şeyler yürek ister"

Son dakika haberi: Katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde bir açıklama yapacağının sinyalini de vermişti. Bu yayın sonrasında Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu akşam saat 21.00’de burada buluşalım" diyerek merak edilen açıklamasının duyurusunu yapmıştı. Kılıçdaroğlu, saat 21.00'de yapacağı açıklamayla ilgili "Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir!" ifadelerini kullanmıştı. Son dakika gelişmesine göre Kılıçdaroğlu'ndan merakla beklenen paylaşım geldi.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN O PAYLAŞIMI

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoya "Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var" notunu düştü.

Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var! pic.twitter.com/Pl6kuInUBu — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 3, 2022



