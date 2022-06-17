HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. SON DAKİKA: Saatler içinde önce öldürdüler sonra düğün salonuna gömdüler! Polisi kandırmak için...

SON DAKİKA: Saatler içinde önce öldürdüler sonra düğün salonuna gömdüler! Polisi kandırmak için...

17.06.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi! İki buçuk ay önce ortadan kaybolan Fatih Demir isimli kişinin ailesi polise başvurdu. Emniyet güçleri uzun süren soruşturma sonrasında Demir'in husumetlileriyle görüştüğü bilgisine ulaştı. Kamera kayıtları incelendi ve şok eden gerçek ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Saatler içinde önce öldürdüler sonra düğün salonuna gömdüler! Polisi kandırmak için...

Güvenlik kamerası görüntüleri cinayeti aydınlattı! İstanbul'da yaşayan Fatih Demir, en son Esenyurt'taki evinden Silivri'ye doğru yola çıktı. Husumetli olduğu belirtilen İ.Ç ve K.Ç ile görüştüğü tespit edilen Fatih Demir, bir daha gittiği yerden dönemedi. İki kardeş cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

SON DAKİKA: DÜĞÜN SALONUNUN BAHÇESİNE GÖMDÜLER!

Saatler içinde işe koyulan iki kardeşin önce Fatih Demir'i öldürdüğü daha sonra da kendilerine ait olan düğün kır bahçesine gömdüğü iddia edildi. Demir ile kardeşler arasında husumet olduğu ifade edildi.

1245

ŞÜPHEYİ GİDERMEK İÇİN TELEFONU ESENYURT'TA ATTILAR

İki kardeşin Fatih Demir'in ortadan kaybolmasıyla ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak için cep telefonunu Esenyurt'taki evinin yakınına attığı da tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Akıllara durgunluk veren olay! 67 milyon liralık dolandırıcılığın detayları şoke etti: Tek bir kadından 50 milyon lira...Akıllara durgunluk veren olay! 67 milyon liralık dolandırıcılığın detayları şoke etti: Tek bir kadından 50 milyon lira...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Cono mahallesi"ne drone'lu operasyon!"Cono mahallesi"ne drone'lu operasyon!
Esenyurt'ta feci ölüm! Pencereden düştüEsenyurt'ta feci ölüm! Pencereden düştü
İstanbul'da şoke eden olay! Pakistanlılar ve Bangladeşliler...İstanbul'da şoke eden olay! Pakistanlılar ve Bangladeşliler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Bir gün arayla ikinci zam! Litre fiyatı 30 TL'yi geçti

Bir gün arayla ikinci zam! Litre fiyatı 30 TL'yi geçti

Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!

Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!

Arınç'ın açıklaması gündem oldu! Eski AK Partili isimden canlı yayında sert sözler

Arınç'ın açıklaması gündem oldu! Eski AK Partili isimden canlı yayında sert sözler

Kılıçdaroğlu: 'Adayı orada açıklayacağım'

Kılıçdaroğlu: 'Adayı orada açıklayacağım'

İlginizi Çekebilir

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

Her hafta deri değiştiriyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Her hafta deri değiştiriyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.