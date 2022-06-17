SON DAKİKA: Saatler içinde önce öldürdüler sonra düğün salonuna gömdüler! Polisi kandırmak için...

Güvenlik kamerası görüntüleri cinayeti aydınlattı! İstanbul'da yaşayan Fatih Demir, en son Esenyurt'taki evinden Silivri'ye doğru yola çıktı. Husumetli olduğu belirtilen İ.Ç ve K.Ç ile görüştüğü tespit edilen Fatih Demir, bir daha gittiği yerden dönemedi. İki kardeş cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

SON DAKİKA: DÜĞÜN SALONUNUN BAHÇESİNE GÖMDÜLER!

Saatler içinde işe koyulan iki kardeşin önce Fatih Demir'i öldürdüğü daha sonra da kendilerine ait olan düğün kır bahçesine gömdüğü iddia edildi. Demir ile kardeşler arasında husumet olduğu ifade edildi.

ŞÜPHEYİ GİDERMEK İÇİN TELEFONU ESENYURT'TA ATTILAR

İki kardeşin Fatih Demir'in ortadan kaybolmasıyla ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak için cep telefonunu Esenyurt'taki evinin yakınına attığı da tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



