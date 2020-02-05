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  4. Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 18:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada ufak çaplı yangın da meydana geldi.

UÇAKTA 177 YOLCU BULUNUYORDU

Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Yolcular uçaktan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor. Uçakta 177 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Sabiha Gökçen'e olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı uçak Son dakika

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
2020 Allah belanı versin senin bu ne ya
Allahım ülkemde neler oluyor böyle deprem çığ felaket üstüne felaket Rabbim yardımcımız olsun inşallah herkezi korusun ...
neler oluyor allahım :-(
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