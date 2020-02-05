Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada ufak çaplı yangın da meydana geldi.

UÇAKTA 177 YOLCU BULUNUYORDU

Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Yolcular uçaktan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor. Uçakta 177 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Sabiha Gökçen'e olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.



