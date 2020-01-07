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  4. Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerin başlayacağı saat belli oldu

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerin başlayacağı saat belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanında ara verilen uçuşların saat 22.00'da başlayacağı belirtildi. Ayrıca THY, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer koyduğunu açıkladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 20.00'a kadar ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamada ise seferlerin saat 22.00'da başlayacağı öğrenildi. Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

THY'DEN 20 EK SEFER

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişi sonrası pisten çıkan uçak nedeniyle uçuşlar halen yapılamazken, Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı’ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı iç hat seferler

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Pilot dalgınlığı olsa gerek
pilot dalginligi degil, suan istanbulda zaman zaman 100km ye ulasan bir ruzgar var.inis sirasinda ters ruzgar yiyip islak kaygan piste teker degdirdiginde kayip pist disina cikmistir.
Allah beterinden korusun. Buna şükür
buyuk gecmis olsun.
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