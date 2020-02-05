Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkıp düştüğü an böyle görüntülendi

Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131'nda u\u00e7a\u011f\u0131n pistten \u00e7\u0131kma an\u0131 g\u00fcvenlik kameralar\u0131na b\u00f6yle yans\u0131d\u0131. \nG\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde u\u00e7a\u011f\u0131n ini\u015fi s\u0131ras\u0131nda pistten \u00e7\u0131k\u0131p bo\u015flu\u011fa d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ses k\u0131s\u0131kl\u0131\u011f\u0131na do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmlerPARTNER Fenomen gelin aday\u0131 Hanife'nin son foto\u011fraflar\u0131 olay yaratt\u0131!Radar ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!
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