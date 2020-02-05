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  4. Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkıp düştüğü an böyle görüntülendi

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkıp düştüğü an böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 21:35 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp 30 metre yükseklikten düşen uçağın görüntüleri ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ALLAH yarılara acil şifalar versin inşallah amin.. umarım can kaybı yoktur.
aha hissem yerle bşr oldu geçmiş olsun
lan oğlum düşen değil duran uçak heberi yapmışınız sizin yapacağınız haberin
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