Son dakika: Sadece 1 tane üretildi! Dünyanın en büyük uçağı vuruldu mu?

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225'in akıbeti merak konusu oldu. Dünyada sadece 1 tane bulunan devasa uçağın son olarak Gostomel Havalimanı'nda park pozisyonunda olduğu biliniyordu. Rus güçlerinin Gostomel Havalimanı'na yönelik ağır saldırıları sonucu uçağın vurulduğu düşünülüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA PAYLAŞTI

Konuyla ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sosyal medya hesabı Twitter'dan, uçağın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu, dünyanın en büyük uçağı olan AN-225 'Mriya' (Ukrayna'da 'Rüya') idi. Rusya Mriya'mızı yok etmiş olabilir. Ama güçlü, özgür ve demokratik bir Avrupa devleti hayalimizi asla yok edemeyecekler. Biz galip geleceğiz!"

'VURULDU' İDDİASI

Öte yandan Ukrayna'daki yerel kaynaklar Antonov An-225'in hangarda Rus güçleri tarafından vurulduğunu iddia etti. Sosyal medyada dolaşan görüntü henüz teyitlenmedi.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225, 5 Ekim 2021 tarihinde yakıt ikmali yapmak için ilk kez İstanbul Havalimanı'na inmişti.

DEVASA UÇAĞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

"Mriya" isimli An-225, alanında dünyanın en büyük uçağı olarak biliniyor. Uçak, doğal felaketlerde insani yardım maksadıyla da kullanılıyor. 250 ton maksimum yük kapasitesine sahip uçak, saatte 850 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 12 bin metreye yükselebiliyor. 84 metre uzunluğunda, 18,1 metre yüksekliğindeki uçak, 200 ton ağırlıkla 4 bin kilometreye kadar mesafe alabiliyor.



