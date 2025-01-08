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  4. Son dakika| Sadettin Saran'a 'yasa dışı bahis' soruşturmasından yurt dışına çıkış yasağı!

Son dakika| Sadettin Saran'a 'yasa dışı bahis' soruşturmasından yurt dışına çıkış yasağı!

08.01.2025 00:36
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında iş insanı Saadettin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Son dakika| Sadettin Saran'a 'yasa dışı bahis' soruşturmasından yurt dışına çıkış yasağı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasadışı bahse karşı yürüttüğü soruşturmalar devam ediyor. Başsavcılık tarafından iş insanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, mevcut dosyanın gidişatı gereği Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kamuoyunda yasadışı bahis olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma yürütülen Sadettin Saran bakımından, mevcut dosyanın seyri gereği şu aşamada yurtdışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sadettin Saran yasa dışı bahis cezası
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