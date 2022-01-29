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Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ambulans geç mi geldi? Ece Erken sosyal medyadan isyan etti! İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt geldi

29.01.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ambulansın olay yerine 40 dakika sonra geldiğini, eşinin kan kaybından hayatını kaybettiğini iddia etti. İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ece Erken'in iddiasıyla ilgili açıklama geldi. İşte gündem olan iddia ile ilgili detaylar!

Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ambulans geç mi geldi? Ece Erken sosyal medyadan isyan etti! İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt geldi

Son dakika haberine göre ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olay sonrası ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ambulansın olay yerine 40 dakika sonra geldiğini, eşinin kan kaybından hayatını kaybettiğini iddia etti. Erken paylaşımında, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini öğrenmek istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" diyerek tepki gösterdi.

Ece Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesinin ardından sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi.

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"KONU TİTİZLİKLE İNCELENMİŞTİR"

İl Sağlık Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklamasında, "112 Komuta Kontrol merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre, saat 00.39'da 'İki kişi vuruldu' açıklamalı ihbar personelimiz tarafından alınmıştır. Saat 00.41'de adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat 00.47'de ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56'da olay yerinden ayrılmış ve saat 01.00'da hastaneye yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır" denildi.

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"AMBULANS 7 DAKİKA 43 SANİYEDE OLAY YERİNE ULAŞTI"

Mahmutyazıcıoğlu'na 01.42'ye kadar hastanede müdahale yapıldığının belirtildiği yazılı açıklamada, "01.42'ye kadar müdahale yapılmış ve sonrasında ölüm kararı verilmiştir. İlk çağrı gelişi olan saat 00.39'dan sonra, ambulansımız olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! İlk ifadeleri ortaya çıktıSon Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! İlk ifadeleri ortaya çıktı


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ece Erken
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