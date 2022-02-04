Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! İlk ifade ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Yeşilköy'de bulunan bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayan Mahmutyazıcoğlu'nun katil zanlılarının ilk ifadesi ortaya çıktı. Emniyette ifade veren zaNlılar, Mahmutyazıcoğlu'nu yaralamak istediklerini belirtti. İşte tüyler ürperten cinayette yeni detaylar...

Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, sorguları devam eden tetikçiler Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede anlaşamayan Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.

"YARALAYIP YOLDA BIRAKACAKTIK"

Zanlıların, Mahmutyazıcıoğlu’nu vurduktan sonra neden mekandan sürükleyerek sokağa çıkarmaya çalıştıkları yönündeki soruya, “Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı” şeklinde cevap verdikleri öğrenildi. Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin haftaya salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

