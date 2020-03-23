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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 23:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyurdu. Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla birlikte toplam vaka sayısı 1529'a, toplam can kaybı ise 37'ye yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İşte Koca'nın mesajı:

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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