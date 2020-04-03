Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Can kaybı 425'e yükseldi

İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
Taşıyıcıdan virüs kapan genç muhasebeci, hastanede 57 yaşındaki bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve görevli hayatını kaybetti. Virüs taşıyan virüsü bir iş arkadaşına bulaştırdı. Virüs taşıyan bu olayda virüsün ilk taşıyıcı kendisi gibi yayılıma kaynaklık edecek kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Dün itibarıyla 2 bin 46 kişide virüs tespit edilmişti.
Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Çoğu toplum içindeydi. Şüpheli görünüp karantinaya alınmadan önce günlük işlerini sürdürüyorlardı.
18 bin 135 hastanın her birini virüs taşıyan yerine koyun. Bu kişilerin temas çevrelerin gözlem altına alındığını bir an için unutun. Yayılımın ne kadar kolay, hızlı olduğunu hatırlayın. Ortada bir gerçek var fakat bu umut kırıcı bir gerçek değil. Virüsün yayılım zincirini kıracak tedbir belli, temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz.
Büyüklerimizi uyarıyorum evden çıkmayın. Ailelerimizi uyarıyorum büyüklerimizi riskten koruyun. Gençlerimizi uyarıyorum virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz. Geldiğimiz noktada alınması gereken yeni tedbirler var. Genç nüfusun hareketliliği virüsle mücadelemizde en zayıf noktalarımızdan biri. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirleri tavsiye kararı aldı.
Cumhurbaşkanımız bu konudaki takdirlerini açıklayacaktır.
Burada son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 120 716 test yapıldı. 2 bin 786 pozitif vaka sayısı tespit ettik. Bugün kaybettiğimiz 69 kişi ile toplam can kaybımız 425'e yükseldi. 484 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir.
En riskli iller İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli...20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, 40 yaş üstünde teşhis konan vakaların daha çok olduğu, erkeklerin kadınlara göre görülme orıanın daha yüksek olduğunu söylemek istiyorum.
25 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var. En yüksek 210 İstanbul, 27 İzmir, 14 Ankara ve Konya takip ediyor.
Maskeyle ilgili biz hastalık belirtisi olan herkesin mutlak maske takması gerektiğini, risk taşıyan vaka sayısı arttığı bölgelerin olduğunu biliyoruz. Bu bölgelerde maske takmaların doğru olabileceği, kalabalık ortamlarda market, pazar yeri, toplu taşıma araçları gibi yoğun ortamlarda maske takılması gerektiği Bilim Kurulunun önerisi.
Geçen toplantıda bahsetmiştim. Özellikle bugüne kadar virüsle ilgili bilgi kaynağımız Dünya Sağlık Örgütü. Birtakım analizlerin yapıldığı yer olan Çin'di. Bir kişinin ortalama 2.6 kişiye bulaştırdığını biliyoruz. Yani biz ortalama bir virüsü taşıyanın 2.6 kişiye bulaştırdığı bilgisini biliyoruz.
Bizim gördüğümüz kendi vakalarımızın analizini yapıyoruz. Dünyaya da bu analizlerimizi göstermiş olacağız. Çin'de yapılan analizlerde binlerle, onbinlerle ifade edilen analiz görmedik. Bu noktada şeffaf olduğumuzu söylemek istiyorum. Sadece İstanbul için söylüyorum, tarama yaptığımız, gördüğümüz bir vakanın kimlere bulaştırmış olduğunu analiz ettiğimiz, İstanbul bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 16, 2.6 değil.
Biz dünyadaki bilgiyi iyi biliyoruz, Bilim Kurulu da bunu iyi analiz ediyor. Herkesin bulunduğu noktada biraz daha analiz ederek, araştırarak konuşması gerektiğini söylemek istiyorum.
Havada kaldığı yönüyle ilgili yapılan araştırmanın detaylarını bilmiyoruz. Bununla ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yok. Bulaşıcılığın çok yüksek olduğunu, bildiğimiz 1 metre mesafeden biraz farklı olduğunu sadece söyleyebilirim. Önümüzdeki zaman diliminde vaka sayısının artmasıyla birlikte yapılacak analizlerle bunu söylemek mümkün olabilir.
Özellikle semptomu olan vakalar için yapılması gerektiğini bir algoritmamız var. Bu ortamda şu an pozitif olan kişiler olabilir. Bilim Kurulu'nda da bu virüsü taşıyan kişiler potansiyel olarak her zaman olabilir. Bu konuyla ilgili semptomu olan arkadaşlar testlerini yaptırmış oluyorlar. Bir arkadaşımızın bilim insanımızın böyle bir durumunu olduğunu söyleyebilirim.
Ekipman konusunda eksiklik oluşturmama konusunda gayret ettiğimizin çabası içinde olduğumuzu söylemişim. Bazı kurumlarımızın kendi farklı uygulamaları olabilir. Bunun doğru olmadığını çalışan bütün sağlık personelimizin mutlak ihtiyacının giderilmesi gerektiğini, bize bildirdiklerinde gideriyoruz.