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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 1769'a yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 1769'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor. Koronavirüsten son 24 saatte 126 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 1769'a yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 1769'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Küçük bir pazar yerinden tüm dünyayı istila eden bu virüs, 38 gündür ülkemizde. Hazır mücadele yoluna girmişken, tedbirleri daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize getirmeyin. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmeyen kahramanlarıdır.

Salgın hastalıklarda ilk amaç, hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Filyasyon, ilk vakadan beri yürüttüğümüz bir uygulama.

Filyasyon oranımız yüzde 97,5'a ulaştı. Özellikle temaslıları ulaşma oranı ve süreleri yakından izlenmektedir.

Erken tedaviye başlamanın bir başka avantajı ise hastalığın zatürreye dönüşmesindeki hızın değişmesidir.

Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkışını yasakladık, sonra gençlerimize bu kısıtlamayı getirdik. Bu kısıtlamadan sonra ileri yaşta pozitif vaka sayımızda belirgin oranda azalma görüldü. Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü.

Vaka sayımızdaki artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. İlerleyen günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır.

tablo

Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu. Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi.

Denizli, Eskişehir ve Erzincan'ı sizlerle paylaşmış olduk. Ülkemizin çeşitli bölgelerinin fotoğraflarını yansıtmak amaçlıdır.

23 Nisan Perşembe ve Cuma gününün de hafta sonuna eklenip sokağa çıkma yasağı uygulanması haftaya gündeme gelebilir.

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