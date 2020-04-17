Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 1769'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Küçük bir pazar yerinden tüm dünyayı istila eden bu virüs, 38 gündür ülkemizde. Hazır mücadele yoluna girmişken, tedbirleri daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize getirmeyin. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmeyen kahramanlarıdır.

Salgın hastalıklarda ilk amaç, hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Filyasyon, ilk vakadan beri yürüttüğümüz bir uygulama.

Filyasyon oranımız yüzde 97,5'a ulaştı. Özellikle temaslıları ulaşma oranı ve süreleri yakından izlenmektedir.

Erken tedaviye başlamanın bir başka avantajı ise hastalığın zatürreye dönüşmesindeki hızın değişmesidir.

Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkışını yasakladık, sonra gençlerimize bu kısıtlamayı getirdik. Bu kısıtlamadan sonra ileri yaşta pozitif vaka sayımızda belirgin oranda azalma görüldü. Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü.