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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 17:36 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor

İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dünyada salgının hızı kesilmiş değil. Türkiye'de ise vaka 4 haftada zirveye ulaştı ve düşüşe geçti. Gururla söylüyorum; Türkiye koronavirüs mücadelesinde ilk dönemi tamamladı.

Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı aştı. Artık salgın döneminde güncel politika ve değişikliklere gidebiliriz.

Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır.

Altını çizerek söylüyorum ki koronavirüsle mücadelenin ikinci döneminin ilk günlerindeyiz. Tedbir çok önemli.

Eviniz virüse karşı halen en güvenli ortam olmaya devam etmektedir. Özgür ama kontrollü olacağız.

Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Yeni dönem, tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan dönem 11 Mart'tan bu yana gösterdiğimiz çabanın ödülüdür.

Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir.

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