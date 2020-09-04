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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 18:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugün Diyarbakır’daki incelemelerimizi tamamladık. Bölgedeki son durumu masaya yatırdık. Diyarbakır’ı merkez tutarak bölgedeki mevcut durumu detayları ile detaylandırdık.

Bildiğiniz üzere bu hastalığı kesin tedavisi olmamakla birlikte erkenden başlanan tedavilerle en başarılı ülkelerden birisiyiz. Bu yüzden vefat sayısını az sayıda tutmayı başardık.

Bayramlar, eş dost ziyaretleri, düğünler, asker uğurlamaları, taziyeler mesafenin unutulduğu ortamlar oldu. Bunun sonucunu hemen gördük.

Hasta artışının olduğu iller Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak oldu.

Tüm Türkiye'de yatak ve doluluk oranlarını izlemekteyiz.

Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz. Batman’da yoğun bakım doluluk oranı 79. Diyarbakır’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Mardin’de yoğun bakım yüzde 81. Siirt’te yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62. Şanlıurfa'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Şırnak’ta yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58.

İŞTE TÜRKİYE GENELİNDEKİ DOLULUK ORANLARI

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31...

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